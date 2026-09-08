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WM: конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению добычи нефти в мире

WM: конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению добычи нефти в мире - 08.09.2026, ПРАЙМ

WM: конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению добычи нефти в мире

В случае, если конфликт на Ближнем Востоке продлится до конца 2026 года, мировые объемы переработки нефти в четвертом квартале сократятся примерно на 1,4... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:41+0300

2026-09-08T15:41+0300

2026-09-08T15:41+0300

нефть

ближний восток

азия

ормузский пролив

нпз

опек

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. В случае, если конфликт на Ближнем Востоке продлится до конца 2026 года, мировые объемы переработки нефти в четвертом квартале сократятся примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки, причем основной спад придется на Азию, следует из пресс-релиза консалтинговой компании Wood Mackenzie. "Продолжение конфликта на Ближнем Востоке до конца года приведет к сокращению мировых объемов добычи нефти примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале 2026 года, преимущественно за счет Азии", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что сбои в работе заводов на фоне конфликта уже существенно изменили маршруты поставок сырой нефти и динамику на азиатском рынке нефтепродуктов. Эксперты называют масштаб сокращения мировой переработки этого сырья беспрецедентным для современной истории. Конфликт на Ближнем Востоке привел к сокращению поставок нефти, что повысило рентабельность нефтепереработки в этом регионе, сообщает Wood Mackenzie. Кроме того, американские и европейские нефтеперерабатывающие компании отложили плановое техническое обслуживание до 2027 года. Компания ожидает, что маржа азиатских НПЗ снизится лишь после возобновления потоков через Ормузский пролив. По мнению аналитиков, рост добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК, должен превысить рост мирового спроса в 2027 и 2028 годах, поэтому эксперты прогнозируют снижение цены на нефть марки Brent до 50-60 долларов за баррель. При этом спрос на нефть в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по прогнозу, вернется к уровню до начала конфликта только к концу 2027 года, следует из релиза. В 2026 году он может сократиться на 1,24 миллиона баррелей в сутки. Сильнее всего пострадало сырье для нефтехимии, тогда как спрос на автомобильное топливо оказался устойчивее. Зависимость Азии от импорта сырой нефти, как ожидается, достигнет 82%, а к 2030 году региону потребуется дополнительно импортировать 1,5 миллиона баррелей в сутки. Это приведет к увеличению поставок из США и Латинской Америки, тогда как доля Ближнего Востока в азиатском импорте нефти, которая сейчас превышает 65%, будет снижаться.

ближний восток

азия

ормузский пролив

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нефть, ближний восток, азия, ормузский пролив, нпз, опек