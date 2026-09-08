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ВТБ предоставит СЗ "Линия Жизни" проектное финансирование на 8 млрд рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ
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ВТБ предоставит СЗ "Линия Жизни" проектное финансирование на 8 млрд рублей
ВТБ предоставит СЗ "Линия Жизни" проектное финансирование на 8 млрд рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ
ВТБ предоставит СЗ "Линия Жизни" проектное финансирование на 8 млрд рублей
ВТБ предоставит СЗ "Линия Жизни" проектное финансирование в размере почти 8 миллиардов рублей сроком до 1 января 2031 года для строительства жилого комплекса... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:36+0300
2026-09-08T13:36+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ВТБ предоставит СЗ "Линия Жизни" проектное финансирование в размере почти 8 миллиардов рублей сроком до 1 января 2031 года для строительства жилого комплекса "Половецкий" в Донецке, сообщила пресс-служба банка. Как указывается в сообщении, жилой комплекс возведут в Буденновском районе Донецка, он займет почти 5 гектаров земли, из которых около 1,4 гектара отведено под благоустройство. Проект включает два дома переменной этажности - от четырех до 12 этажей, рассчитанные в общей сложности на 730 квартир. СЗ "Линия Жизни" входит в вертикально интегрированную группу "Линия Жизни". Согласно ЕРЗ, на 1 сентября компания строит в Донецкой Народной Республике 34,5 тысячи квадратных метров жилья.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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40
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бизнес, финансы, банки, донецк, втб
Бизнес, Финансы, Банки, Донецк, ВТБ
13:36 08.09.2026
 
ВТБ предоставит СЗ "Линия Жизни" проектное финансирование на 8 млрд рублей

ВТБ предоставит СЗ "Линия Жизни" проектное финансирование на 8 млрд рублей до 2031 года

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ВТБ предоставит СЗ "Линия Жизни" проектное финансирование в размере почти 8 миллиардов рублей сроком до 1 января 2031 года для строительства жилого комплекса "Половецкий" в Донецке, сообщила пресс-служба банка.
Как указывается в сообщении, жилой комплекс возведут в Буденновском районе Донецка, он займет почти 5 гектаров земли, из которых около 1,4 гектара отведено под благоустройство. Проект включает два дома переменной этажности - от четырех до 12 этажей, рассчитанные в общей сложности на 730 квартир.
СЗ "Линия Жизни" входит в вертикально интегрированную группу "Линия Жизни". Согласно ЕРЗ, на 1 сентября компания строит в Донецкой Народной Республике 34,5 тысячи квадратных метров жилья.
 
БизнесФинансыБанкиДонецкВТБ
 
 
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