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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,76 рубля
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,76 рубля - 08.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,76 рубля
Рубль по итогам торгов вторника вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,76 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T19:08+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,76 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 14 копеек и составил 12,76 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,76 рубля
Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос на 14 копеек и составил 12,76 рубля