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Аналитик назвал условие наращивания добычи нефти странами ОПЕК+ - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Аналитик назвал условие наращивания добычи нефти странами ОПЕК+
Аналитик назвал условие наращивания добычи нефти странами ОПЕК+ - 09.09.2026, ПРАЙМ
Аналитик назвал условие наращивания добычи нефти странами ОПЕК+
Основным условием наращивания добычи странами ОПЕК+ станет не только открытие свободного прохода судов через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, но также и... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T17:00+0300
2026-09-09T17:11+0300
нефть
саудовская аравия
кувейт
оман
опек
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основным условием наращивания добычи странами ОПЕК+ станет не только открытие свободного прохода судов через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, но также и стабилизация спроса, который сейчас разрушается высокими ценами, заявил РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. "Основным условием увеличения добычи будет открытие свободного прохода судов через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также общая стабилизация рынка нефти", - сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу. "Важным фактором здесь выступает спрос. Сохранение высоких цен приводит к разрушению спроса, так как высокие цены снижают потребление топлива и сокращают переработку", - пояснил эксперт. При этом восстановление предложения, как правило, происходит быстрее восстановления спроса, объяснил Бредихин. Любые инвестиции в разработку новых месторождений сейчас начнут давать реальный прирост только через один-два года, когда ситуация на нефтяном рынке стабилизируется и цены снизятся. А дополнительное предложение при сниженном спросе окажет негативное влияние на цены. Поэтому значительное наращивание добычи в целом будет нецелесообразным, подчеркнул аналитик. Более вероятным вариантом получения новых баррелей нефти будет расконсервация остановленных скважин и увеличение добычи на уже действующих месторождениях, добавил он. "Это будет иметь смысл в случае стабилизации ситуации вокруг проливов и возобновлении закупок в стратегические нефтяные резервы стран-импортеров, например США. В этом случае основной рост добычи будет идти от ближневосточных стран (Саудовская Аравия, Кувейт, Оман и Ирак), а также от России и Казахстана, но при условии сохранения безопасных путей экспорта в Черном море", - заключил Бредихин. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман) в воскресенье приняли решение сохранить максимально разрешенные уровни добычи на установленном на сентябрь уровне после того, как завершили отход от "добровольных" (помимо квот) ограничений. Теперь у альянса остаются только общие квоты, которые могут быть пересмотрены на заседании всех глав ОПЕК+. Следующая их встреча назначена на 29 ноября.
саудовская аравия
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192
40
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40
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нефть, саудовская аравия, кувейт, оман, опек
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, КУВЕЙТ, ОМАН, ОПЕК
17:00 09.09.2026 (обновлено: 17:11 09.09.2026)
 
Аналитик назвал условие наращивания добычи нефти странами ОПЕК+

Аналитик Бредихин: стабилизация спроса -- главное условие наращивания добычи нефти ОПЕК+

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основным условием наращивания добычи странами ОПЕК+ станет не только открытие свободного прохода судов через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, но также и стабилизация спроса, который сейчас разрушается высокими ценами, заявил РИА Новости ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.
"Основным условием увеличения добычи будет открытие свободного прохода судов через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также общая стабилизация рынка нефти", - сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу.
"Важным фактором здесь выступает спрос. Сохранение высоких цен приводит к разрушению спроса, так как высокие цены снижают потребление топлива и сокращают переработку", - пояснил эксперт.
При этом восстановление предложения, как правило, происходит быстрее восстановления спроса, объяснил Бредихин.
Любые инвестиции в разработку новых месторождений сейчас начнут давать реальный прирост только через один-два года, когда ситуация на нефтяном рынке стабилизируется и цены снизятся. А дополнительное предложение при сниженном спросе окажет негативное влияние на цены. Поэтому значительное наращивание добычи в целом будет нецелесообразным, подчеркнул аналитик.
Более вероятным вариантом получения новых баррелей нефти будет расконсервация остановленных скважин и увеличение добычи на уже действующих месторождениях, добавил он.
"Это будет иметь смысл в случае стабилизации ситуации вокруг проливов и возобновлении закупок в стратегические нефтяные резервы стран-импортеров, например США. В этом случае основной рост добычи будет идти от ближневосточных стран (Саудовская Аравия, Кувейт, Оман и Ирак), а также от России и Казахстана, но при условии сохранения безопасных путей экспорта в Черном море", - заключил Бредихин.
Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман) в воскресенье приняли решение сохранить максимально разрешенные уровни добычи на установленном на сентябрь уровне после того, как завершили отход от "добровольных" (помимо квот) ограничений.
Теперь у альянса остаются только общие квоты, которые могут быть пересмотрены на заседании всех глав ОПЕК+. Следующая их встреча назначена на 29 ноября.
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯКУВЕЙТОМАНОПЕК
 
 
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