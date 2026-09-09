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В АТОР оценили турпоток из Вьетнама при введении безвизового режима

В АТОР оценили турпоток из Вьетнама при введении безвизового режима - 09.09.2026, ПРАЙМ

В АТОР оценили турпоток из Вьетнама при введении безвизового режима

Въездной турпоток из Вьетнама в Россию в случае введения безвизового режима в первые месяцы увеличится минимум на 30%, сообщила РИА Новости исполнительный... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:29+0300

2026-09-09T19:29+0300

2026-09-09T19:32+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Въездной турпоток из Вьетнама в Россию в случае введения безвизового режима в первые месяцы увеличится минимум на 30%, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. "После отмены виз въездной турпоток из Вьетнама в РФ уже в первые месяцы вырастет минимум на 30%", - сказала Ломидзе. По ее словам, безвизовый режим для граждан Вьетнама является ожидаемой туристическим рынком мерой. "Ожидается, что наиболее популярны у граждан Вьетнама будут маршруты в Москву, Петербург и их комбинации", - подчеркнула она.

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туризм, бизнес, россия, вьетнам, москва, петербург, владимир путин, атор