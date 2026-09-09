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"АвалонТехСервис" попросил отменить взыскание 11,3 миллиона долларов

"АвалонТехСервис" попросил отменить взыскание 11,3 миллиона долларов - 09.09.2026, ПРАЙМ

"АвалонТехСервис" попросил отменить взыскание 11,3 миллиона долларов

Белорусский производитель драгоценных металлов "АвалонТехСервис" просит арбитражный суд Москвы отменить решение коммерческого арбитража о взыскании с него более | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:49+0300

2026-09-09T14:49+0300

2026-09-09T14:57+0300

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МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Белорусский производитель драгоценных металлов "АвалонТехСервис" просит арбитражный суд Москвы отменить решение коммерческого арбитража о взыскании с него более 11,3 миллиона долларов по иску российского алмазодобывающего предприятия "АГД Даймондс", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление "АвалонТехСервиса" поступило в суд 1 сентября. Оно пока оставлено без движения, так как заявитель не уплатил госпошлину и не представил доказательства направления заявления в адрес ответчика. Устранить недостатки белорусская компания должна до 5 октября. Заявитель оспаривает решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации от 1 июня этого года. Этим решением кроме суммы долга в размере почти 978 миллионов рублей по текущему курсу с него была взыскана неустойка за период со 2 августа 2025 года по день фактической оплаты долга. Основным видом деятельности заявителя в справочных сервисах указано "производство благородных (драгоценных) металлов". "АГД Даймондс" (прежнее название – "Архангельскгеолдобыча") занимается разработкой алмазного месторождения имени Владимира Гриба в Архангельской области. По данным сервиса "БИР-Аналитик", компания сейчас полностью принадлежит "Лукойлу".

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бизнес, россия, финансы, архангельская область, агд даймондс, лукойл