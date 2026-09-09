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"АвтоВАЗ" провел конференцию импортеров - 09.09.2026, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" провел конференцию импортеров
"АвтоВАЗ" провел конференцию импортеров - 09.09.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" провел конференцию импортеров
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" провел конференцию импортеров, на которой обсудил планы развития дилерской сети Lada за рубежом с делегатами... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:17+0300
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россия
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" провел конференцию импортеров, на которой обсудил планы развития дилерской сети Lada за рубежом с делегатами из более чем 15 стран, сообщила пресс-служба концерна. "На площадке "АвтоВАЗа" состоялась масштабная международная конференция импортеров, собравшая порядка 50 делегатов из более чем 15 стран мира... В ходе официальной встречи с зарубежными партнерами были детально проработаны планы развития дилерской сети Lada за рубежом", - говорится в сообщении. Для гостей конференции также провели экскурсию, в ходе которой делегацию познакомили с историей становления предприятия, экспозицией автомобилей и концепт-карами, а также производственные цеха. "Гостям продемонстрировали так называемый "Сад роботов" - цех сварки Lada Granta, где синхронно работают свыше 385 высокоточных сварочных роботов, а также металлургическое производство и главный сборочный конвейер, наглядно иллюстрирующие масштаб и технологичность российского автопрома", - отмечают в пресс-службе.
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бизнес, россия, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
15:17 09.09.2026
 
"АвтоВАЗ" провел конференцию импортеров

"АвтоВАЗ" обсудил с импортерами планы развития дилерской сети Lada за рубежом

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" провел конференцию импортеров, на которой обсудил планы развития дилерской сети Lada за рубежом с делегатами из более чем 15 стран, сообщила пресс-служба концерна.
"На площадке "АвтоВАЗа" состоялась масштабная международная конференция импортеров, собравшая порядка 50 делегатов из более чем 15 стран мира... В ходе официальной встречи с зарубежными партнерами были детально проработаны планы развития дилерской сети Lada за рубежом", - говорится в сообщении.
Для гостей конференции также провели экскурсию, в ходе которой делегацию познакомили с историей становления предприятия, экспозицией автомобилей и концепт-карами, а также производственные цеха.
"Гостям продемонстрировали так называемый "Сад роботов" - цех сварки Lada Granta, где синхронно работают свыше 385 высокоточных сварочных роботов, а также металлургическое производство и главный сборочный конвейер, наглядно иллюстрирующие масштаб и технологичность российского автопрома", - отмечают в пресс-службе.
 
БизнесРОССИЯАвтоВАЗLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
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