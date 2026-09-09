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"АвтоВАЗ" провел конференцию импортеров

"АвтоВАЗ" провел конференцию импортеров - 09.09.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" провел конференцию импортеров

Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" провел конференцию импортеров, на которой обсудил планы развития дилерской сети Lada за рубежом с делегатами... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T15:17+0300

2026-09-09T15:17+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" провел конференцию импортеров, на которой обсудил планы развития дилерской сети Lada за рубежом с делегатами из более чем 15 стран, сообщила пресс-служба концерна. "На площадке "АвтоВАЗа" состоялась масштабная международная конференция импортеров, собравшая порядка 50 делегатов из более чем 15 стран мира... В ходе официальной встречи с зарубежными партнерами были детально проработаны планы развития дилерской сети Lada за рубежом", - говорится в сообщении. Для гостей конференции также провели экскурсию, в ходе которой делегацию познакомили с историей становления предприятия, экспозицией автомобилей и концепт-карами, а также производственные цеха. "Гостям продемонстрировали так называемый "Сад роботов" - цех сварки Lada Granta, где синхронно работают свыше 385 высокоточных сварочных роботов, а также металлургическое производство и главный сборочный конвейер, наглядно иллюстрирующие масштаб и технологичность российского автопрома", - отмечают в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra