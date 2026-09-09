https://1prime.ru/20260909/avtovaz-873150523.html

"АвтоВАЗ" экспортирует автомобили Lada в 31 страну

"АвтоВАЗ" экспортирует автомобили Lada в 31 страну - 09.09.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" экспортирует автомобили Lada в 31 страну

Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" осуществляет экспортные поставки автомобилей Lada в 31 страну, сообщила пресс-служба предприятия. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T15:17+0300

2026-09-09T15:17+0300

2026-09-09T15:17+0300

бизнес

россия

автоваз

lada niva legend

lada x-cross 5

lada iskra

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873150523.jpg?1788956231

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" осуществляет экспортные поставки автомобилей Lada в 31 страну, сообщила пресс-служба предприятия. Производитель на площадке своего завода провел конференцию импортеров, на которой обсудил планы развития дилерской сети Lada за рубежом с делегатами из более чем 15 стран. "На сегодняшний день география экспортных поставок "АвтоВАЗа" включает 31 направление", - говорится в сообщении. Как отмечают в пресс-службе, гости конференции получили возможность убедиться в уникальном потенциале "АвтоВАЗа", который на сегодняшний день остается единственным производителем легковых автомобилей России, обладающим полным циклом создания новых моделей - от разработки дизайн-концепции до серийного производства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra