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"АвтоВАЗ" экспортирует автомобили Lada в 31 страну
"АвтоВАЗ" экспортирует автомобили Lada в 31 страну - 09.09.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" экспортирует автомобили Lada в 31 страну
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" осуществляет экспортные поставки автомобилей Lada в 31 страну, сообщила пресс-служба предприятия. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:17+0300
2026-09-09T15:17+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" осуществляет экспортные поставки автомобилей Lada в 31 страну, сообщила пресс-служба предприятия.
Производитель на площадке своего завода провел конференцию импортеров, на которой обсудил планы развития дилерской сети Lada за рубежом с делегатами из более чем 15 стран.
"На сегодняшний день география экспортных поставок "АвтоВАЗа" включает 31 направление", - говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, гости конференции получили возможность убедиться в уникальном потенциале "АвтоВАЗа", который на сегодняшний день остается единственным производителем легковых автомобилей России, обладающим полным циклом создания новых моделей - от разработки дизайн-концепции до серийного производства.
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бизнес, россия, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
"АвтоВАЗ" экспортирует автомобили Lada в 31 страну
"АвтоВАЗ" осуществляет экспортные поставки автомобилей Lada в 31 страну
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" осуществляет экспортные поставки автомобилей Lada в 31 страну, сообщила пресс-служба предприятия.
Производитель на площадке своего завода провел конференцию импортеров, на которой обсудил планы развития дилерской сети Lada за рубежом с делегатами из более чем 15 стран.
"На сегодняшний день география экспортных поставок "АвтоВАЗа" включает 31 направление", - говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, гости конференции получили возможность убедиться в уникальном потенциале "АвтоВАЗа", который на сегодняшний день остается единственным производителем легковых автомобилей России, обладающим полным циклом создания новых моделей - от разработки дизайн-концепции до серийного производства.