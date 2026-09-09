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Нефть Brent поднялась выше 100 долларов
Нефть Brent поднялась выше 100 долларов - 09.09.2026, ПРАЙМ
Нефть Brent поднялась выше 100 долларов
Мировые цены на нефть заметно растут в среду, а стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше круглой отметки в 100 долларов, следует из данных | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T10:38+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут в среду, а стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше круглой отметки в 100 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 10.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,21% относительно предыдущего закрытия - до 100,08 доллара за баррель, показатель находится выше 100 долларов впервые с 24 июля. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 1,84% - до 94,74 доллара за баррель.
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нефть, торги
Нефть Brent поднялась выше 100 долларов
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 100 долларов впервые с 24 июля
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут в среду, а стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше круглой отметки в 100 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.20 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,21% относительно предыдущего закрытия - до 100,08 доллара за баррель, показатель находится выше 100 долларов впервые с 24 июля.
Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 1,84% - до 94,74 доллара за баррель.