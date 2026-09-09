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Минэнерго США повысило прогноз цены нефти марки Brent

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти марки Brent - 09.09.2026, ПРАЙМ

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти марки Brent

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 91,01 доллара за... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:33+0300

2026-09-09T19:33+0300

2026-09-09T19:33+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 91,01 доллара за баррель с 86,81 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. На 2027 год EIA увеличило прогноз цены барреля Brent до 73,74 доллара. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2026 год также был улучшен - до 84,65 доллара с прошлой оценки в 80,88 доллара. В следующем году показатель ожидается на уровне в 69,74 доллара.

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нефть, сша, eia