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Минэнерго США повысило прогноз цены нефти марки Brent
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти марки Brent - 09.09.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти марки Brent
Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 91,01 доллара за... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:33+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 91,01 доллара за баррель с 86,81 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. На 2027 год EIA увеличило прогноз цены барреля Brent до 73,74 доллара. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2026 год также был улучшен - до 84,65 доллара с прошлой оценки в 80,88 доллара. В следующем году показатель ожидается на уровне в 69,74 доллара.
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нефть, сша, eia
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти марки Brent
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2026 год до 91,01 доллара за баррель
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 91,01 доллара за баррель с 86,81 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
На 2027 год EIA увеличило прогноз цены барреля Brent до 73,74 доллара.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2026 год также был улучшен - до 84,65 доллара с прошлой оценки в 80,88 доллара. В следующем году показатель ожидается на уровне в 69,74 доллара.