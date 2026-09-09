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Число мужских парикмахерских в городах-миллионниках увеличилось на 43%

Число мужских парикмахерских в городах-миллионниках увеличилось на 43% - 09.09.2026, ПРАЙМ

Число мужских парикмахерских в городах-миллионниках увеличилось на 43%

Количество мужских парикмахерских в российских городах-миллионниках за последние три года увеличилось более чем на 43%, самую сильную динамику показывают... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T15:17+0300

2026-09-09T15:17+0300

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НОВОСИБИРСК, 9 сен - ПРАЙМ. Количество мужских парикмахерских в российских городах-миллионниках за последние три года увеличилось более чем на 43%, самую сильную динамику показывают Воронеж, Пермь и Волгоград, сообщается в исследовании картографического геосервиса "2ГИС". По данным сервиса, с сентября 2023 по сентябрь 2026 года общее количество заведений индустрии красоты в городах-миллионниках РФ выросло на 27,6%. При этом за последний год - на 2,6%. "Быстрее всего растут барбершопы: за три года их число увеличилось на 43,3% - с 3430 до 4916 точек, годовой прирост составил 7,9%. Наиболее впечатляющая динамика за три года - в Воронеже (+76,3%), Перми (+71,4%) и Волгограде (+70,2%). В последний год заметнее всего - на 32% - выросло число барбершопов в Красноярске", - говорится в исследовании. В абсолютном выражении лидерами по количеству барбершопов является Москва, где насчитывается 1510 мужских парикмахерских, и Санкт-Петербург, где 885 таких заведений. Тройку замыкает Краснодар с 410 барбершопами. За три года общее количество парикмахерских в городах-миллионниках выросло на 6,5%, но за последний год их количество сократилось на 1,7%. Сейчас это 31,5 тысяч точек. Рост сохраняется в Волгограде (+5,6% за три года), Ростове-на-Дону (+3,5%) и Красноярске (+3,4%). Наиболее заметное сокращение - в Москве (-4,4%) и Казани (-3,5%).

волгоград

воронеж

пермь

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бизнес, финансы, россия, волгоград, воронеж, пермь, "2гис"