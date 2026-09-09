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СМИ: Dow Inc. может выйти из химического проекта с Saudi Aramco

СМИ: Dow Inc. может выйти из химического проекта с Saudi Aramco - 09.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Dow Inc. может выйти из химического проекта с Saudi Aramco

Американская химическая компания Dow Inc. рассматривает возможность выхода из химического проекта Sadara Chemical Co - совместного предприятия с нефтегазовой... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T18:37+0300

2026-09-09T18:37+0300

2026-09-09T18:45+0300

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нефть

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Американская химическая компания Dow Inc. рассматривает возможность выхода из химического проекта Sadara Chemical Co - совместного предприятия с нефтегазовой госкомпанией Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщило агентство Блумберг с ссылкой на источники. "Компания Dow Inc. рассматривает возможность выхода из совместного предприятия в сфере химической промышленности с Saudi Aramco", - пишет агентство. Как уточняется, стоимость общего предприятия Sadara Chemical Co. оценивается в 20 миллиардов долларов. На конец прошлого года Dow владела долей в 35%, а остальная часть принадлежит Aramco. Кроме того, американская компания участвует в долгом финансировании предприятия, в частности она предоставила гарантию по возобновляемой кредитной линии на сумму 500 миллионов долларов, а в четвертом квартале 2025 года Sadara воспользовалась 80 миллионами из этих средств. Согласно данным агентства, выход американской компании из проекта является частью стратегии по реорганизации портфеля активов на фоне затяжного спада в отрасли. При этом саудовская сторона может воспользоваться ситуацией, чтобы выкупить долю партнера. "Интерес к приобретению доли Dow могут проявить и другие стратегические или финансовые инвесторы. Окончательного решения пока не принято, и в конечном итоге компания может отказаться от сделки", - добавляет Блумберг с ссылкой на источники. Компания Sadara была создана в 2011 году для строительства интегрированного химического комплекса. Он включает 26 производственных установок и ежегодно выпускает более 3 миллионов тонн химической продукции и пластмасс. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.

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бизнес, нефть, саудовская аравия, азия, европа, saudi aramco