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Египет возглавил список зарубежных направлений для осенних каникул

Египет возглавил список зарубежных направлений для осенних каникул - 09.09.2026, ПРАЙМ

Египет возглавил список зарубежных направлений для осенних каникул

Египет возглавил список зарубежных направлений для поездок российских туристов на осенние школьные каникулы в этом году, а Турция заняла второе место, сообщили... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T09:49+0300

2026-09-09T09:49+0300

2026-09-09T09:49+0300

туризм

бизнес

египет

турция

таиланд

атор

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Египет возглавил список зарубежных направлений для поездок российских туристов на осенние школьные каникулы в этом году, а Турция заняла второе место, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В АТОР рассказали, что основные осенние каникулы у школьников приходятся на конец октября - начало ноября. При обучении по четвертям они запланированы с 26 октября по 4 ноября. "Египет стал самым популярным зарубежным направлением для семейных поездок на осенние школьные каникулы, обойдя Турцию", - говорится в сообщении. По их данным, популярны также Таиланд, Китай, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Далее идут Мальдивы, Танзания (остров Занзибар), Белоруссия и Абхазия. В АТОР поделились, что самые доступные варианты на троих сейчас находятся в Турции – от 193 тысяч рублей. Стоимость тура в Египет и на Хайнань в Китае начинается от 240 тысяч, в ОАЭ - от 258 тысяч, во Вьетнам - от 280 тысяч, а в Таиланд - от 293 тысяч.

египет

турция

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туризм, бизнес, египет, турция, таиланд, атор