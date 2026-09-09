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Египет возглавил список зарубежных направлений для осенних каникул - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Египет возглавил список зарубежных направлений для осенних каникул
Египет возглавил список зарубежных направлений для осенних каникул - 09.09.2026, ПРАЙМ
Египет возглавил список зарубежных направлений для осенних каникул
Египет возглавил список зарубежных направлений для поездок российских туристов на осенние школьные каникулы в этом году, а Турция заняла второе место, сообщили... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T09:49+0300
2026-09-09T09:49+0300
туризм
бизнес
египет
турция
таиланд
атор
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Египет возглавил список зарубежных направлений для поездок российских туристов на осенние школьные каникулы в этом году, а Турция заняла второе место, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В АТОР рассказали, что основные осенние каникулы у школьников приходятся на конец октября - начало ноября. При обучении по четвертям они запланированы с 26 октября по 4 ноября. "Египет стал самым популярным зарубежным направлением для семейных поездок на осенние школьные каникулы, обойдя Турцию", - говорится в сообщении. По их данным, популярны также Таиланд, Китай, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Далее идут Мальдивы, Танзания (остров Занзибар), Белоруссия и Абхазия. В АТОР поделились, что самые доступные варианты на троих сейчас находятся в Турции – от 193 тысяч рублей. Стоимость тура в Египет и на Хайнань в Китае начинается от 240 тысяч, в ОАЭ - от 258 тысяч, во Вьетнам - от 280 тысяч, а в Таиланд - от 293 тысяч.
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туризм, бизнес, египет, турция, таиланд, атор
Туризм, Бизнес, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ТАИЛАНД, АТОР
09:49 09.09.2026
 
Египет возглавил список зарубежных направлений для осенних каникул

Египет стал самым популярным направлением для поездок на осенние школьные каникулы

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Египет возглавил список зарубежных направлений для поездок российских туристов на осенние школьные каникулы в этом году, а Турция заняла второе место, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В АТОР рассказали, что основные осенние каникулы у школьников приходятся на конец октября - начало ноября. При обучении по четвертям они запланированы с 26 октября по 4 ноября.
"Египет стал самым популярным зарубежным направлением для семейных поездок на осенние школьные каникулы, обойдя Турцию", - говорится в сообщении.
По их данным, популярны также Таиланд, Китай, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Далее идут Мальдивы, Танзания (остров Занзибар), Белоруссия и Абхазия.
В АТОР поделились, что самые доступные варианты на троих сейчас находятся в Турции – от 193 тысяч рублей. Стоимость тура в Египет и на Хайнань в Китае начинается от 240 тысяч, в ОАЭ - от 258 тысяч, во Вьетнам - от 280 тысяч, а в Таиланд - от 293 тысяч.
 
ТуризмБизнесЕГИПЕТТУРЦИЯТАИЛАНДАТОР
 
 
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