https://1prime.ru/20260909/egipet-873134015.html
Египет возглавил список зарубежных направлений для осенних каникул
Египет возглавил список зарубежных направлений для осенних каникул - 09.09.2026, ПРАЙМ
Египет возглавил список зарубежных направлений для осенних каникул
Египет возглавил список зарубежных направлений для поездок российских туристов на осенние школьные каникулы в этом году, а Турция заняла второе место, сообщили... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T09:49+0300
2026-09-09T09:49+0300
2026-09-09T09:49+0300
туризм
бизнес
египет
турция
таиланд
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873134015.jpg?1788936577
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Египет возглавил список зарубежных направлений для поездок российских туристов на осенние школьные каникулы в этом году, а Турция заняла второе место, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В АТОР рассказали, что основные осенние каникулы у школьников приходятся на конец октября - начало ноября. При обучении по четвертям они запланированы с 26 октября по 4 ноября.
"Египет стал самым популярным зарубежным направлением для семейных поездок на осенние школьные каникулы, обойдя Турцию", - говорится в сообщении.
По их данным, популярны также Таиланд, Китай, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Далее идут Мальдивы, Танзания (остров Занзибар), Белоруссия и Абхазия.
В АТОР поделились, что самые доступные варианты на троих сейчас находятся в Турции – от 193 тысяч рублей. Стоимость тура в Египет и на Хайнань в Китае начинается от 240 тысяч, в ОАЭ - от 258 тысяч, во Вьетнам - от 280 тысяч, а в Таиланд - от 293 тысяч.
египет
турция
таиланд
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, египет, турция, таиланд, атор
Туризм, Бизнес, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, ТАИЛАНД, АТОР
Египет возглавил список зарубежных направлений для осенних каникул
Египет стал самым популярным направлением для поездок на осенние школьные каникулы
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Египет возглавил список зарубежных направлений для поездок российских туристов на осенние школьные каникулы в этом году, а Турция заняла второе место, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В АТОР рассказали, что основные осенние каникулы у школьников приходятся на конец октября - начало ноября. При обучении по четвертям они запланированы с 26 октября по 4 ноября.
"Египет стал самым популярным зарубежным направлением для семейных поездок на осенние школьные каникулы, обойдя Турцию", - говорится в сообщении.
По их данным, популярны также Таиланд, Китай, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Далее идут Мальдивы, Танзания (остров Занзибар), Белоруссия и Абхазия.
В АТОР поделились, что самые доступные варианты на троих сейчас находятся в Турции – от 193 тысяч рублей. Стоимость тура в Египет и на Хайнань в Китае начинается от 240 тысяч, в ОАЭ - от 258 тысяч, во Вьетнам - от 280 тысяч, а в Таиланд - от 293 тысяч.