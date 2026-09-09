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Нефть по 100 долларов может отложить снижение учетной ставки в Турции

Нефть по 100 долларов может отложить снижение учетной ставки в Турции - 09.09.2026, ПРАЙМ

Нефть по 100 долларов может отложить снижение учетной ставки в Турции

Резкий рост цен на нефть, которая превысила 100 долларов за баррель, может заставить центробанк Турции склониться к сохранению ставки рефинансирования на... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T11:14+0300

2026-09-09T11:14+0300

2026-09-09T11:14+0300

нефть

турция

morgan stanley

экономика

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АНКАРА, 9 сен - ПРАЙМ. Резкий рост цен на нефть, которая превысила 100 долларов за баррель, может заставить центробанк Турции склониться к сохранению ставки рефинансирования на завтрашнем заседании, пишет газета Ekonomim. ЦБ Турции в четверг должен объявить решение по итогам шестого в этом году заседания. Ожидания рынка в основном сводятся к сохранению учетной ставки на уровне 37%. При этом ранее в среду цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскочила более чем на 2% относительно предыдущего закрытия, превысив 100 долларов за баррель - впервые с 24 июля. "Центробанк не захочет идти на этот риск и не будет менять ключевую ставку на сентябрьском заседании. Тем более когда цены на нефть движутся к отметке 100 долларов за баррель", — пишет издание. Согласно опросу Matriks Haber, при сохранении ставки первым шагом к ее снижению может стать октябрьское заседание — эксперты ожидают уменьшения показателя до 36%. На ноябрь и декабрь также прогнозируются два снижения. К концу года медианный прогноз недельной ставки репо составляет 35%. Американский инвестбанк Morgan Stanley также ожидает, что ЦБ Турции сохранит ставку в сентябре. По прогнозу банка, цикл осторожного снижения начнется в четвертом квартале, а к концу года ставка может опуститься до 35%. При этом рабочая группа TEPAV по монетарной политике также рекомендовала не спешить со снижением. Эксперты предупредили, что преждевременное смягчение монетарной политики в условиях сохраняющейся инфляционной инерции может подорвать доверие к регулятору и его действиям, и предложили оставить ставку на уровне 37%. По итогам заседания 23 июля турецкий ЦБ сохранил учетную ставку на уровне 37%, несмотря на замедление инфляции в июне. Он сохранял ее и по итогам предыдущих трех заседаний. Очередное заседание регулятора состоится 10 сентября, следующее - 22 октября.

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нефть, турция, morgan stanley