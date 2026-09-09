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В ФАС сообщили о снижении наценок на товары в некоторых регионах - 09.09.2026, ПРАЙМ
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В ФАС сообщили о снижении наценок на товары в некоторых регионах
В ФАС сообщили о снижении наценок на товары в некоторых регионах - 09.09.2026, ПРАЙМ
В ФАС сообщили о снижении наценок на товары в некоторых регионах
Соглашения между региональными властями и участниками продовольственных и непродовольственных рынков позволили снизить наценки на товары в 19 регионах России в... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:20+0300
2026-09-09T19:23+0300
россия
бизнес
ивановская область
калужская область
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Соглашения между региональными властями и участниками продовольственных и непродовольственных рынков позволили снизить наценки на товары в 19 регионах России в среднем на 8,6 процентных пункта, до 11,2%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. "ФАС России проанализировала эффект от соглашений, которые региональные власти заключают с местными торговыми сетями, производителями и поставщиками в соответствии с постановлением правительства РФ №662. По данным на август 2026 года, полученным от региональных органов власти, этот механизм позволяет снижать наценки сетей", - говорится в сообщении. "В 19 регионах после подписания таких соглашений средний размер торговой наценки на отдельные продовольственные и непродовольственные товары снизился с 19,8% до 11,2%. При этом динамика снижения зафиксирована во всех регионах, которые предоставили соответствующие данные", - отметили в службе. Там уточнили, что в Ивановской области средняя наценка уменьшилась с 30% до 10%, в Калужской области - с 27,5% до 10%, а в Новосибирской области - с 24% до 8,2%. Кроме того, по данным ФАС, в семи регионах наценки на товары, по которым заключены соглашения, оказались почти на 10% ниже, чем в среднем по аналогичным категориям в тех же торговых точках. В ведомстве напомнили регионам, что соглашения стоит заключать в периоды сезонного спроса, параллельно предпринимая дополнительные комплексные меры для стабилизации цен. "В настоящий момент служба рекомендует активнее заключать такие меморандумы в отношении сахара и куриных яиц. По состоянию на сентябрь 2026 года соглашения по этим продуктам питания заключены в 47 регионах", - добавили там. Механизм заключения соглашений между властями и участниками рынков направлен на повышение доступности товаров для граждан, напомнили в ФАС.
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россия, бизнес, ивановская область, калужская область
РОССИЯ, Бизнес, Ивановская область, Калужская область
19:20 09.09.2026 (обновлено: 19:23 09.09.2026)
 
В ФАС сообщили о снижении наценок на товары в некоторых регионах

ФАС: соглашения с торговыми сетями позволили снизить наценки на товары в 19 регионах

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Соглашения между региональными властями и участниками продовольственных и непродовольственных рынков позволили снизить наценки на товары в 19 регионах России в среднем на 8,6 процентных пункта, до 11,2%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
"ФАС России проанализировала эффект от соглашений, которые региональные власти заключают с местными торговыми сетями, производителями и поставщиками в соответствии с постановлением правительства РФ №662. По данным на август 2026 года, полученным от региональных органов власти, этот механизм позволяет снижать наценки сетей", - говорится в сообщении.
"В 19 регионах после подписания таких соглашений средний размер торговой наценки на отдельные продовольственные и непродовольственные товары снизился с 19,8% до 11,2%. При этом динамика снижения зафиксирована во всех регионах, которые предоставили соответствующие данные", - отметили в службе.
Там уточнили, что в Ивановской области средняя наценка уменьшилась с 30% до 10%, в Калужской области - с 27,5% до 10%, а в Новосибирской области - с 24% до 8,2%.
Кроме того, по данным ФАС, в семи регионах наценки на товары, по которым заключены соглашения, оказались почти на 10% ниже, чем в среднем по аналогичным категориям в тех же торговых точках.
В ведомстве напомнили регионам, что соглашения стоит заключать в периоды сезонного спроса, параллельно предпринимая дополнительные комплексные меры для стабилизации цен.
"В настоящий момент служба рекомендует активнее заключать такие меморандумы в отношении сахара и куриных яиц. По состоянию на сентябрь 2026 года соглашения по этим продуктам питания заключены в 47 регионах", - добавили там.
Механизм заключения соглашений между властями и участниками рынков направлен на повышение доступности товаров для граждан, напомнили в ФАС.
 
РОССИЯБизнесИвановская областьКалужская область
 
 
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