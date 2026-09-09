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Глава Минфина США заявил о неизбежном распаде ОПЕК - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Глава Минфина США заявил о неизбежном распаде ОПЕК
Глава Минфина США заявил о неизбежном распаде ОПЕК - 09.09.2026, ПРАЙМ
Глава Минфина США заявил о неизбежном распаде ОПЕК
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о неизбежном распаде нефтяного альянса ОПЕК после нормализации обстановки на Ближнем Востоке на фоне продолжающегося... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T01:23+0300
2026-09-09T01:23+0300
нефть
ближний восток
сша
иран
скотт бессент
опек
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ВАШИНГТОН, 9 сен – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о неизбежном распаде нефтяного альянса ОПЕК после нормализации обстановки на Ближнем Востоке на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. "В один прекрасный день... ситуация на Ближнем Востоке нормализуется, а ОПЕК развалится", - заявил Бессент в ходе дискуссии в Бизнес-школе Кокса при Южном методистском университете. ОПЕК - международное объединение, созданное в 1960 году ведущими нефтедобывающими государствами для координации объема добычи, контроля экспортных квот и стабилизации мировых цен на сырую нефть. Ранее в этом году (1 мая) из состава ОПЕК и ОПЕК+ официально вышли Объединенные Арабские Эмираты, а в конце августа в СМИ появились сообщения о том, что Венесуэла - одна из стран-основательниц организации - также рассматривает возможность выхода из организации.
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нефть, ближний восток, сша, иран, скотт бессент, опек
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Скотт Бессент, ОПЕК
01:23 09.09.2026
 
Глава Минфина США заявил о неизбежном распаде ОПЕК

Глава Минфина США Бессент заявил о неизбежном распаде нефтяного альянса ОПЕК

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ВАШИНГТОН, 9 сен – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о неизбежном распаде нефтяного альянса ОПЕК после нормализации обстановки на Ближнем Востоке на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.
"В один прекрасный день... ситуация на Ближнем Востоке нормализуется, а ОПЕК развалится", - заявил Бессент в ходе дискуссии в Бизнес-школе Кокса при Южном методистском университете.
ОПЕК - международное объединение, созданное в 1960 году ведущими нефтедобывающими государствами для координации объема добычи, контроля экспортных квот и стабилизации мировых цен на сырую нефть.
Ранее в этом году (1 мая) из состава ОПЕК и ОПЕК+ официально вышли Объединенные Арабские Эмираты, а в конце августа в СМИ появились сообщения о том, что Венесуэла - одна из стран-основательниц организации - также рассматривает возможность выхода из организации.
 
НефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНСкотт БессентОПЕК
 
 
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