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Глава Минфина США заявил о неизбежном распаде ОПЕК

Глава Минфина США заявил о неизбежном распаде ОПЕК - 09.09.2026, ПРАЙМ

Глава Минфина США заявил о неизбежном распаде ОПЕК

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о неизбежном распаде нефтяного альянса ОПЕК после нормализации обстановки на Ближнем Востоке на фоне продолжающегося... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T01:23+0300

2026-09-09T01:23+0300

2026-09-09T01:23+0300

нефть

ближний восток

сша

иран

скотт бессент

опек

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ВАШИНГТОН, 9 сен – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о неизбежном распаде нефтяного альянса ОПЕК после нормализации обстановки на Ближнем Востоке на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. "В один прекрасный день... ситуация на Ближнем Востоке нормализуется, а ОПЕК развалится", - заявил Бессент в ходе дискуссии в Бизнес-школе Кокса при Южном методистском университете. ОПЕК - международное объединение, созданное в 1960 году ведущими нефтедобывающими государствами для координации объема добычи, контроля экспортных квот и стабилизации мировых цен на сырую нефть. Ранее в этом году (1 мая) из состава ОПЕК и ОПЕК+ официально вышли Объединенные Арабские Эмираты, а в конце августа в СМИ появились сообщения о том, что Венесуэла - одна из стран-основательниц организации - также рассматривает возможность выхода из организации.

ближний восток

сша

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нефть, ближний восток, сша, иран, скотт бессент, опек