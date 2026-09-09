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Фондовые индексы Европы показали снижение
Фондовые индексы Европы показали снижение - 09.09.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы показали снижение
Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются на уменьшении склонности инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:49+0300
2026-09-09T14:49+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются на уменьшении склонности инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.23 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,96% относительно предыдущего закрытия, до 10 707,86 пункта, французский CAC 40 - на 1,93%, до 8157,13 пункта, немецкий DAX - на 1,47%, до 26 612,03 пункта.
Рынки следят за динамикой мировых цен на нефть в среду. В частности, нефть марки Brent дорожает примерно на 2,7%, до 100,75 доллара за баррель, показатель впервые с 24 июля превышает 100 долларов.
"Склонность к риску остается слабой, так как сведения о росте цен на нефть расходятся... среди инвесторов", - приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардеской (Ipek Ozkardeskaya).
Акции испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Bershka и другие) дешевеют на торгах в Лондоне на 4,31% после выхода финотчета.
Выручка группы за отчетный период поднялась на 7,6% в годовом выражении, до 19,755 миллиарда евро. Как отмечает Рейтер, коэффициент валовой прибыли компании за второй квартал составил 56,7%, что несколько ниже ожиданий аналитиков.
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рынок, торги, индексы, европа, лондон, dax, zara, bershka
Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, ЛОНДОН, DAX, Zara, Bershka
Фондовые индексы Европы показали снижение
Фондовые индексы Европы снижаются на уменьшении склонности инвесторов к риску
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются на уменьшении склонности инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.23 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,96% относительно предыдущего закрытия, до 10 707,86 пункта, французский CAC 40 - на 1,93%, до 8157,13 пункта, немецкий DAX - на 1,47%, до 26 612,03 пункта.
Рынки следят за динамикой мировых цен на нефть в среду. В частности, нефть марки Brent дорожает примерно на 2,7%, до 100,75 доллара за баррель, показатель впервые с 24 июля превышает 100 долларов.
"Склонность к риску остается слабой, так как сведения о росте цен на нефть расходятся... среди инвесторов", - приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардеской (Ipek Ozkardeskaya).
Акции испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Bershka и другие) дешевеют на торгах в Лондоне на 4,31% после выхода финотчета.
Выручка группы за отчетный период поднялась на 7,6% в годовом выражении, до 19,755 миллиарда евро. Как отмечает Рейтер, коэффициент валовой прибыли компании за второй квартал составил 56,7%, что несколько ниже ожиданий аналитиков.