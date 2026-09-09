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Ирак добивается значительного увеличения квоты на добычу нефти

Ирак добивается значительного увеличения квоты на добычу нефти - 09.09.2026, ПРАЙМ

Ирак добивается значительного увеличения квоты на добычу нефти

Ирак добивается значительного увеличения квоты на добычу нефти в рамках, установленных альянсом ОПЕК+, - до уровня в 6 миллионов баррелей в сутки, сообщает... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T10:36+0300

2026-09-09T10:36+0300

2026-09-09T10:36+0300

нефть

мировая экономика

ирак

ормузский пролив

багдад

опек

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Ирак добивается значительного увеличения квоты на добычу нефти в рамках, установленных альянсом ОПЕК+, - до уровня в 6 миллионов баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Ирак добивается значительного увеличения квоты на добычу нефти в стране... Хочет, чтобы будущие целевые показатели рассчитывались исходя из базового уровня в 6 миллионов баррелей в сутки", - передает Bloomberg. В июне премьер-министр страны Алиаз-Зейди уже призывал альянс увеличить квоту страны на нефтедобычу в соответствии с ее возможностями. В том же месяце агентство Рейтер сообщило, что страна может рассмотреть выход из ОПЕК, если ее квота не будет увеличена. Bloomberg отмечает, что такой шаг может усилить разногласия внутри организации после выхода оттуда Объединенных Арабских Эмиратов. Альянс начал оценку мощностей нефтедобычи Ирака для пересмотра его квот, сообщил в конце июня представитель министерства нефти Салим ар-Рукаби. Издание уточняет, что для оценки максимальных устойчивых объемов добычи каждой из стран-участниц альянс привлек внешнего консультанта. Процесс должен завершиться в конце сентября, а результаты планируется утвердить на встрече профильных министров в конце ноября. Признание базового уровня в 6 миллионов баррелей в сутки означало бы существенное повышение для Ирака, оценивает агентство. В сентябре и октябре его действующий потолок добычи в рамках ОПЕК+ составляет 4,431 миллиона баррелей в сутки, тогда как Международное энергетическое агентство оценивает совокупные устойчивые производственные мощности в 4,9 миллиона. Фактическая добыча Ирака сейчас значительно ниже установленной квоты из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив. Согласно опросу, проведенному изданием, в августе страна добывала в среднем 3 миллиона баррелей в сутки. При этом во вторник министр нефти Ирака Басем Худаир на открытии четвертой нефтяной выставки-конференции в Багдаде заявил, что Ирак не намерен превышать объемы нефтедобычи сверх установленных ОПЕК+.

ирак

ормузский пролив

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нефть, мировая экономика, ирак, ормузский пролив, багдад, опек