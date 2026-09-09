https://1prime.ru/20260909/irak-873154967.html

Попавший под удар в Ираке танкер получил незначительные повреждения корпуса

Попавший под удар в Ираке танкер получил незначительные повреждения корпуса - 09.09.2026, ПРАЙМ

Попавший под удар в Ираке танкер получил незначительные повреждения корпуса

Попавший под удар в территориальных водах Ирака танкер с мазутом получил незначительные повреждения корпуса, сообщило в среду министерство нефти Ирака в... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T16:56+0300

2026-09-09T16:56+0300

2026-09-09T16:56+0300

нефть

ирак

панама

иран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873154967.jpg?1788962180

ДОХА, 9 сен - ПРАЙМ. Попавший под удар в территориальных водах Ирака танкер с мазутом получил незначительные повреждения корпуса, сообщило в среду министерство нефти Ирака в социальной сети Х. Ранее местное министерство транспорта проинформировало об ударе по танкеру с мазутом под флагом Панамы в иракских территориальных водах. "Зафрахтованный Иракской компанией по перевозке нефти (IOTC) и предназначенный для хранения мазута танкер подвергся удару неустановленного происхождения, находясь в территориальных водах Ирака, в результате судно получило незначительные повреждения корпуса", - уточнило ведомство. Оно подтвердило, что в результате инцидента никто не пострадал, и не произошло утечки мазута в море. После ударов по танкерам вблизи побережья Басры с началом войны между Ираном и США Ирак приостановил экспорт нефти по морю и стал развивать трубопроводы в Турцию и Сирию для экспорта нефти.

ирак

панама

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ирак, панама, иран