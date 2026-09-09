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Попавший под удар в Ираке танкер получил незначительные повреждения корпуса
Попавший под удар в Ираке танкер получил незначительные повреждения корпуса - 09.09.2026, ПРАЙМ
Попавший под удар в Ираке танкер получил незначительные повреждения корпуса
Попавший под удар в территориальных водах Ирака танкер с мазутом получил незначительные повреждения корпуса, сообщило в среду министерство нефти Ирака в... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T16:56+0300
2026-09-09T16:56+0300
2026-09-09T16:56+0300
нефть
ирак
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ДОХА, 9 сен - ПРАЙМ. Попавший под удар в территориальных водах Ирака танкер с мазутом получил незначительные повреждения корпуса, сообщило в среду министерство нефти Ирака в социальной сети Х. Ранее местное министерство транспорта проинформировало об ударе по танкеру с мазутом под флагом Панамы в иракских территориальных водах. "Зафрахтованный Иракской компанией по перевозке нефти (IOTC) и предназначенный для хранения мазута танкер подвергся удару неустановленного происхождения, находясь в территориальных водах Ирака, в результате судно получило незначительные повреждения корпуса", - уточнило ведомство. Оно подтвердило, что в результате инцидента никто не пострадал, и не произошло утечки мазута в море. После ударов по танкерам вблизи побережья Басры с началом войны между Ираном и США Ирак приостановил экспорт нефти по морю и стал развивать трубопроводы в Турцию и Сирию для экспорта нефти.
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нефть, ирак, панама, иран
Нефть, ИРАК, ПАНАМА, ИРАН
Попавший под удар в Ираке танкер получил незначительные повреждения корпуса
Миннефти Ирака: танкер с мазутом получил незначительные повреждения корпуса