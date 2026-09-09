https://1prime.ru/20260909/jurist-873131783.html

Юрист рассказал, кто имеет преимущество при зачислении в школу

Юрист рассказал, кто имеет преимущество при зачислении в школу - 09.09.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, кто имеет преимущество при зачислении в школу

Преимущество при зачислении в школу получают дети, проживающие на закрепленной за школой территории, а дети из других районов могут быть зачислены при наличии... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T07:27+0300

2026-09-09T07:27+0300

2026-09-09T07:27+0300

общество

россия

игорь поздняков

роскачество

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Преимущество при зачислении в школу получают дети, проживающие на закрепленной за школой территории, а дети из других районов могут быть зачислены при наличии свободных мест, рассказал РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества, юрист Игорь Поздняков. "Важно понимать, что преимущество при зачислении все же отдается детям, которые проживают на закрепленной за школой территории, и только при наличии свободных мест ребенок из другого района может быть зачислен на обучение", - сказал Поздняков. Однако он отметил, что закон не устанавливает территориальной привязки относительно выбора самого учебного заведения, а прописка ребенка не является ключевым фактором при подаче заявления. Так, семья вместе с учеником вправе выбрать любую школу, независимо от ее местонахождения. Поздняков на прошлой неделе рассказал агентству, что школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, ремонт или закупку оборудования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, игорь поздняков, роскачество