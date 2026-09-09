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Юрист рассказал, кто имеет преимущество при зачислении в школу - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Юрист рассказал, кто имеет преимущество при зачислении в школу
Юрист рассказал, кто имеет преимущество при зачислении в школу - 09.09.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, кто имеет преимущество при зачислении в школу
Преимущество при зачислении в школу получают дети, проживающие на закрепленной за школой территории, а дети из других районов могут быть зачислены при наличии... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T07:27+0300
2026-09-09T07:27+0300
общество
россия
игорь поздняков
роскачество
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Преимущество при зачислении в школу получают дети, проживающие на закрепленной за школой территории, а дети из других районов могут быть зачислены при наличии свободных мест, рассказал РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества, юрист Игорь Поздняков. "Важно понимать, что преимущество при зачислении все же отдается детям, которые проживают на закрепленной за школой территории, и только при наличии свободных мест ребенок из другого района может быть зачислен на обучение", - сказал Поздняков. Однако он отметил, что закон не устанавливает территориальной привязки относительно выбора самого учебного заведения, а прописка ребенка не является ключевым фактором при подаче заявления. Так, семья вместе с учеником вправе выбрать любую школу, независимо от ее местонахождения. Поздняков на прошлой неделе рассказал агентству, что школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, ремонт или закупку оборудования.
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общество , россия, игорь поздняков, роскачество
Общество , РОССИЯ, Игорь Поздняков, Роскачество
07:27 09.09.2026
 
Юрист рассказал, кто имеет преимущество при зачислении в школу

Юрист Поздняков: преимущество при зачислении в школу получают дети из закрепленных районов

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Преимущество при зачислении в школу получают дети, проживающие на закрепленной за школой территории, а дети из других районов могут быть зачислены при наличии свободных мест, рассказал РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества, юрист Игорь Поздняков.
"Важно понимать, что преимущество при зачислении все же отдается детям, которые проживают на закрепленной за школой территории, и только при наличии свободных мест ребенок из другого района может быть зачислен на обучение", - сказал Поздняков.
Однако он отметил, что закон не устанавливает территориальной привязки относительно выбора самого учебного заведения, а прописка ребенка не является ключевым фактором при подаче заявления. Так, семья вместе с учеником вправе выбрать любую школу, независимо от ее местонахождения.
Поздняков на прошлой неделе рассказал агентству, что школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, ремонт или закупку оборудования.
 
ОбществоРОССИЯИгорь ПоздняковРоскачество
 
 
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