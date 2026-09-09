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Минэнерго рассказало о запуске нового инвестцикла в нефтегазовой отрасли - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Минэнерго рассказало о запуске нового инвестцикла в нефтегазовой отрасли
Минэнерго рассказало о запуске нового инвестцикла в нефтегазовой отрасли - 09.09.2026, ПРАЙМ
Минэнерго рассказало о запуске нового инвестцикла в нефтегазовой отрасли
Запуск нового инвестцикла в нефтегазовой отрасли позволит привлечь дополнительные средства в экономику страны, в частности обеспечит долгосрочный отраслевой... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T21:21+0300
2026-09-09T21:21+0300
нефть
россия
сергей цивилев
павел сорокин
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Запуск нового инвестцикла в нефтегазовой отрасли позволит привлечь дополнительные средства в экономику страны, в частности обеспечит долгосрочный отраслевой заказ и устойчивую загрузку предприятий, сообщило Минэнерго РФ. В Минэнерго России состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности, в котором принял участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев и представители компаний отрасли. "Предстоящий запуск нового инвестиционного цикла в нефтегазовой отрасли позволит сформировать долгосрочный отраслевой заказ, обеспечить устойчивую загрузку предприятий и привлечь дополнительные инвестиции в экономику страны", - говорится в сообщении по итогам мероприятия. Цивилев, слова которого приводятся в релизе, отметил ключевое место в экономике России нефтегазовой отрасли, которая является важнейшей составляющей энергетической безопасности и промышленного потенциала страны. По его словам, современные предприятия, компетенции отечественных специалистов, передовые научные разработки и новые материалы формируют технологический потенциал страны и создают возможности для дальнейшего развития внутреннего рынка и экспорта отечественных технологий. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин также отметил, что отрасль успешно отвечает на современные вызовы и поблагодарил работников нефтегазового комплекса.
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нефть, россия, сергей цивилев, павел сорокин
Нефть, РОССИЯ, Сергей Цивилев, Павел Сорокин
21:21 09.09.2026
 
Минэнерго рассказало о запуске нового инвестцикла в нефтегазовой отрасли

Минэнерго: запуск нового инвестцикла в нефтегазовой отрасли обеспечит отраслевой заказ

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Запуск нового инвестцикла в нефтегазовой отрасли позволит привлечь дополнительные средства в экономику страны, в частности обеспечит долгосрочный отраслевой заказ и устойчивую загрузку предприятий, сообщило Минэнерго РФ.
В Минэнерго России состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности, в котором принял участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев и представители компаний отрасли.
"Предстоящий запуск нового инвестиционного цикла в нефтегазовой отрасли позволит сформировать долгосрочный отраслевой заказ, обеспечить устойчивую загрузку предприятий и привлечь дополнительные инвестиции в экономику страны", - говорится в сообщении по итогам мероприятия.
Цивилев, слова которого приводятся в релизе, отметил ключевое место в экономике России нефтегазовой отрасли, которая является важнейшей составляющей энергетической безопасности и промышленного потенциала страны.
По его словам, современные предприятия, компетенции отечественных специалистов, передовые научные разработки и новые материалы формируют технологический потенциал страны и создают возможности для дальнейшего развития внутреннего рынка и экспорта отечественных технологий.
Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин также отметил, что отрасль успешно отвечает на современные вызовы и поблагодарил работников нефтегазового комплекса.
 
НефтьРОССИЯСергей ЦивилевПавел Сорокин
 
 
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