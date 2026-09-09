Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти WTI поднялась выше 95 долларов - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/neft-873141024.html
Цена нефти WTI поднялась выше 95 долларов
Цена нефти WTI поднялась выше 95 долларов - 09.09.2026, ПРАЙМ
Цена нефти WTI поднялась выше 95 долларов
Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, а стоимость одного барреля американской марки WTI впервые за три месяца превысила отметку в 95 долларов, следует... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T12:20+0300
2026-09-09T12:20+0300
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83143/58/831435865_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_ecb7747226060df526bae9a80a0fd120.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, а стоимость одного барреля американской марки WTI впервые за три месяца превысила отметку в 95 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 12.07 мск цена октябрьских фьючерсов на WTI подскакивает на 2,16% относительно предыдущего закрытия - до 95,04 доллара. Показатель впервые с 8 июня находится выше 95 долларов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают в то же время на 2,57% относительно предыдущего закрытия - до 100,44 доллара за баррель.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83143/58/831435865_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64bd975165c68c653504e3e103a6fa1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть
Нефть
12:20 09.09.2026
 
Цена нефти WTI поднялась выше 95 долларов

Цена барреля нефти марки WTI впервые за три месяца превысила отметку в 95 долларов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, а стоимость одного барреля американской марки WTI впервые за три месяца превысила отметку в 95 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.07 мск цена октябрьских фьючерсов на WTI подскакивает на 2,16% относительно предыдущего закрытия - до 95,04 доллара. Показатель впервые с 8 июня находится выше 95 долларов.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают в то же время на 2,57% относительно предыдущего закрытия - до 100,44 доллара за баррель.
 
Нефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала