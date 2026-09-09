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Цена нефти WTI поднялась выше 95 долларов

Цена нефти WTI поднялась выше 95 долларов - 09.09.2026, ПРАЙМ

Цена нефти WTI поднялась выше 95 долларов

Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, а стоимость одного барреля американской марки WTI впервые за три месяца превысила отметку в 95 долларов, следует... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T12:20+0300

2026-09-09T12:20+0300

2026-09-09T12:20+0300

нефть

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 2%, а стоимость одного барреля американской марки WTI впервые за три месяца превысила отметку в 95 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 12.07 мск цена октябрьских фьючерсов на WTI подскакивает на 2,16% относительно предыдущего закрытия - до 95,04 доллара. Показатель впервые с 8 июня находится выше 95 долларов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent дорожают в то же время на 2,57% относительно предыдущего закрытия - до 100,44 доллара за баррель.

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нефть