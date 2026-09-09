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Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 101 доллара впервые с 24 июля

Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 101 доллара впервые с 24 июля - 09.09.2026, ПРАЙМ

Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 101 доллара впервые с 24 июля

Мировые цены на нефть заметно растут в среду, а стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше отметки в 101 доллар, следует из данных торгов. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T16:55+0300

2026-09-09T16:55+0300

2026-09-09T16:55+0300

нефть

рынок

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно растут в среду, а стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше отметки в 101 доллар, следует из данных торгов. По состоянию на 16.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 3,02% относительно предыдущего закрытия - до 100,88 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше 101 доллара впервые с 24 июля. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 3,09% - до 95,9 доллара за баррель.

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нефть, рынок