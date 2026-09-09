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Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти - 09.09.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти
Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,83 миллиона баррелей в день, на 2027... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:26+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,83 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 110 тысяч баррелей в день, до 14,26 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Добыча нефти в США в 2025 году оценивается в 13,66 миллиона баррелей в день. В августе Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,8 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 120 тысяч баррелей в день, до 14,15 миллиона баррелей в день.
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нефть, сша
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти по итогам года на 30 тысяч баррелей в день
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,83 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 110 тысяч баррелей в день, до 14,26 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
Добыча нефти в США
в 2025 году оценивается в 13,66 миллиона баррелей в день.
В августе Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,8 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 120 тысяч баррелей в день, до 14,15 миллиона баррелей в день.