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Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти

Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти - 09.09.2026, ПРАЙМ

Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти

Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,83 миллиона баррелей в день, на 2027... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:26+0300

2026-09-09T19:26+0300

2026-09-09T20:12+0300

энергетика

нефть

сша

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 30 тысяч баррелей в день - до 13,83 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 110 тысяч баррелей в день, до 14,26 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Добыча нефти в США в 2025 году оценивается в 13,66 миллиона баррелей в день. В августе Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,8 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 120 тысяч баррелей в день, до 14,15 миллиона баррелей в день.

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нефть, сша