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Минэнерго США ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире

Минэнерго США ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире - 09.09.2026, ПРАЙМ

Минэнерго США ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире

Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире в 2026 году - до 1,69 миллиона баррелей в сутки, а на 2027 год повысило прогноз по темпам... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:36+0300

2026-09-09T19:36+0300

2026-09-09T19:36+0300

нефть

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минэнерго США ухудшило прогноз по снижению спроса на нефть в мире в 2026 году - до 1,69 миллиона баррелей в сутки, а на 2027 год повысило прогноз по темпам роста спроса - до 2,39 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Теперь Минэнерго США ждет, что спрос на нефть в мире в 2026 году составит 102,59 миллиона баррелей в сутки, а в 2027 году - 104,98 миллиона баррелей в сутки. При этом министерство понизило оценку спроса в 2025 году на 300 тысяч баррелей в сутки, до 104,28 миллиона. В августовском докладе прогнозировалось снижение мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,25 миллиона баррелей в сутки - до 102,73 миллиона баррелей в сутки. А в 2027 году прирост спроса прогнозировался на уровне 2,23 миллиона баррелей в сутки - до 104,96 миллиона баррелей в день.

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нефть, сша