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Минэнерго США заявило о сокращении мировых запасов нефти

Минэнерго США заявило о сокращении мировых запасов нефти - 09.09.2026, ПРАЙМ

Минэнерго США заявило о сокращении мировых запасов нефти

Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США считает, что мировые запасы нефти сократились на 400 миллионов баррелей в 2026 году и продолжат... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:49+0300

2026-09-09T19:49+0300

2026-09-09T19:49+0300

энергетика

нефть

сша

eia

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США считает, что мировые запасы нефти сократились на 400 миллионов баррелей в 2026 году и продолжат снижаться до конца года, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. "Цены остаются высокими на фоне сокращения мировых запасов нефти, которые, по нашим оценкам, в этом году уменьшились на 400 миллионов баррелей. Мы ожидаем, что запасы продолжат сокращаться до конца 2026 года, что позволит ценам в ближайшие месяцы оставаться на уровне среднемесячного показателя за август", - говорится в докладе. По прогнозам EIA, во второй половине 2026 года спотовая цена на нефть марки Brent составит в среднем около 90 долларов за баррель. "По мере роста добычи нефти в следующем году и восстановления запасов мы ожидаем, что спотовая цена на нефть марки Brent в 2027 году постепенно снизится в среднем до 74 долларов за баррель", - добавляется в докладе.

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нефть, сша, eia