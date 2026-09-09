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Минэнерго США заявило о сокращении мировых запасов нефти - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Минэнерго США заявило о сокращении мировых запасов нефти
Минэнерго США заявило о сокращении мировых запасов нефти - 09.09.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США заявило о сокращении мировых запасов нефти
Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США считает, что мировые запасы нефти сократились на 400 миллионов баррелей в 2026 году и продолжат... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:49+0300
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энергетика
нефть
сша
eia
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США считает, что мировые запасы нефти сократились на 400 миллионов баррелей в 2026 году и продолжат снижаться до конца года, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. "Цены остаются высокими на фоне сокращения мировых запасов нефти, которые, по нашим оценкам, в этом году уменьшились на 400 миллионов баррелей. Мы ожидаем, что запасы продолжат сокращаться до конца 2026 года, что позволит ценам в ближайшие месяцы оставаться на уровне среднемесячного показателя за август", - говорится в докладе. По прогнозам EIA, во второй половине 2026 года спотовая цена на нефть марки Brent составит в среднем около 90 долларов за баррель. "По мере роста добычи нефти в следующем году и восстановления запасов мы ожидаем, что спотовая цена на нефть марки Brent в 2027 году постепенно снизится в среднем до 74 долларов за баррель", - добавляется в докладе.
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нефть, сша, eia
Энергетика, Нефть, США, EIA
19:49 09.09.2026
 
Минэнерго США заявило о сокращении мировых запасов нефти

Минэнерго США: мировые запасы нефти упали на 400 миллионов баррелей в 2026 году

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США считает, что мировые запасы нефти сократились на 400 миллионов баррелей в 2026 году и продолжат снижаться до конца года, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
"Цены остаются высокими на фоне сокращения мировых запасов нефти, которые, по нашим оценкам, в этом году уменьшились на 400 миллионов баррелей. Мы ожидаем, что запасы продолжат сокращаться до конца 2026 года, что позволит ценам в ближайшие месяцы оставаться на уровне среднемесячного показателя за август", - говорится в докладе.
По прогнозам EIA, во второй половине 2026 года спотовая цена на нефть марки Brent составит в среднем около 90 долларов за баррель.
"По мере роста добычи нефти в следующем году и восстановления запасов мы ожидаем, что спотовая цена на нефть марки Brent в 2027 году постепенно снизится в среднем до 74 долларов за баррель", - добавляется в докладе.
 
ЭнергетикаНефтьСШАEIA
 
 
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