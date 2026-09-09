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Минэнерго США дало прогноз по добыче нефти на Ближнем Востоке - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Минэнерго США дало прогноз по добыче нефти на Ближнем Востоке
Минэнерго США дало прогноз по добыче нефти на Ближнем Востоке - 09.09.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США дало прогноз по добыче нефти на Ближнем Востоке
Минэнерго США ждет, что нефтедобыча на Ближнем Востоке будет расти, но останется ниже, чем до конфликта, до второго квартала 2027 года. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:50+0300
2026-09-09T19:50+0300
нефть
сша
ближний восток
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минэнерго США ждет, что нефтедобыча на Ближнем Востоке будет расти, но останется ниже, чем до конфликта, до второго квартала 2027 года. "Мы ожидаем, что объемы поставок нефти с Ближнего Востока будут постепенно расти, поскольку перевозчики продолжают находить обходные пути, позволяющие экспортировать нефть из этого региона… Мы ожидаем, что для возвращения большинства показателей добычи и торговых потоков к средним уровням, наблюдавшимся до начала конфликта, потребуется время до второго квартала 2027 года", - говорится в докладе Управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.
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нефть, сша, ближний восток
Нефть, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
19:50 09.09.2026
 
Минэнерго США дало прогноз по добыче нефти на Ближнем Востоке

Минэнерго США: нефтедобыча на Ближнем Востоке будет расти

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минэнерго США ждет, что нефтедобыча на Ближнем Востоке будет расти, но останется ниже, чем до конфликта, до второго квартала 2027 года.
"Мы ожидаем, что объемы поставок нефти с Ближнего Востока будут постепенно расти, поскольку перевозчики продолжают находить обходные пути, позволяющие экспортировать нефть из этого региона… Мы ожидаем, что для возвращения большинства показателей добычи и торговых потоков к средним уровням, наблюдавшимся до начала конфликта, потребуется время до второго квартала 2027 года", - говорится в докладе Управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.
 
НефтьСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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