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Минэнерго США дало прогноз по добыче нефти на Ближнем Востоке

Минэнерго США дало прогноз по добыче нефти на Ближнем Востоке - 09.09.2026, ПРАЙМ

Минэнерго США дало прогноз по добыче нефти на Ближнем Востоке

Минэнерго США ждет, что нефтедобыча на Ближнем Востоке будет расти, но останется ниже, чем до конфликта, до второго квартала 2027 года. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:50+0300

2026-09-09T19:50+0300

2026-09-09T19:50+0300

нефть

сша

ближний восток

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Минэнерго США ждет, что нефтедобыча на Ближнем Востоке будет расти, но останется ниже, чем до конфликта, до второго квартала 2027 года. "Мы ожидаем, что объемы поставок нефти с Ближнего Востока будут постепенно расти, поскольку перевозчики продолжают находить обходные пути, позволяющие экспортировать нефть из этого региона… Мы ожидаем, что для возвращения большинства показателей добычи и торговых потоков к средним уровням, наблюдавшимся до начала конфликта, потребуется время до второго квартала 2027 года", - говорится в докладе Управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.

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нефть, сша, ближний восток