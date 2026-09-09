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Силуанов рассказал о цене отсечения по нефти в бюджетном правиле
Силуанов рассказал о цене отсечения по нефти в бюджетном правиле - 09.09.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о цене отсечения по нефти в бюджетном правиле
Власти РФ для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в 50 долларов за баррель, | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T20:10+0300
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2026-09-09T20:10+0300
энергетика
нефть
антон силуанов
александр новак
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Власти РФ для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в 50 долларов за баррель, другие варианты не рассматриваются, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Как сообщал журналистам ранее в сентябре вице-премьер Александр Новак, власти РФ обсуждают вариант цены отсечения в 50 долларов за баррель, более точно будет объявлено после рассмотрения всех предложенных вариантов. "Других нет", - ответил Силуанов на вопрос РИА Новости, какие варианты цены отсечения в бюджетном правиле рассматриваются, кроме 50 долларов за баррель. "Для того, чтобы обеспечить стабильность бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы, в настоящее время рассматривается именно 50 долларов за баррель. Это величина, при которой волатильность цен будет в минимальной степени влиять на сбалансированность бюджета. Поэтому в базовом варианте рассматривается 50 долларов за баррель", - сказал министр.
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нефть, антон силуанов, александр новак
Энергетика, Нефть, Антон Силуанов, Александр Новак
Силуанов рассказал о цене отсечения по нефти в бюджетном правиле
Силуанов: власти обсуждают "отсечку" в бюджетном правиле только в 50 долларов за баррель
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Власти РФ для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в 50 долларов за баррель, другие варианты не рассматриваются, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Как сообщал журналистам ранее в сентябре вице-премьер Александр Новак
, власти РФ обсуждают вариант цены отсечения в 50 долларов за баррель, более точно будет объявлено после рассмотрения всех предложенных вариантов.
"Других нет", - ответил Силуанов
на вопрос РИА Новости, какие варианты цены отсечения в бюджетном правиле рассматриваются, кроме 50 долларов за баррель.
"Для того, чтобы обеспечить стабильность бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы, в настоящее время рассматривается именно 50 долларов за баррель. Это величина, при которой волатильность цен будет в минимальной степени влиять на сбалансированность бюджета. Поэтому в базовом варианте рассматривается 50 долларов за баррель", - сказал министр.