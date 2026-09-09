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Индия рассчитывает достичь 100 миллиардов долларов товарооборота с Россией
Индия рассчитывает достичь 100 миллиардов долларов товарооборота с Россией - 09.09.2026, ПРАЙМ
Индия рассчитывает достичь 100 миллиардов долларов товарооборота с Россией
В Нью-Дели рассчитывают, что визит президента России Владимира Путина на саммит БРИКС существенно укрепит привилегированное стратегическое партнерство и... | 09.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Нью-Дели рассчитывают, что визит президента России Владимира Путина на саммит БРИКС существенно укрепит привилегированное стратегическое партнерство и позволит продвинуться к цели в 100 миллиардов долларов взаимного товарооборота, заявил чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар. "Мы ожидаем результатов, сосредоточенных на укреплении нашего особого и привилегированного стратегического партнерства, продвижении экономического сотрудничества к цели в $100 млрд товарооборота... Среди тем, которые, как ожидается, обсудят лидеры: торговля и доступ на рынки, расширение индийского экспорта, переговоры о зоне свободной торговли с ЕАЭС, сотрудничество в энергетике (включая атомную), космос, оборона и рост трудовой мобильности индийских специалистов в России", - сказал посол в беседе с NEWS.ru. По словам Кумара, контакты между лидерами двух стран носят регулярный характер - последняя встреча состоялась 31 августа в Бишкеке. Он напомнил, что ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар посетил Москву, где сопредседательствовал в межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и был принят президентом Путиным. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита.
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мировая экономика, россия, индия, бишкек, москва, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, еаэс, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Бишкек, МОСКВА, Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, ЕАЭС, МИД
Индия рассчитывает достичь 100 миллиардов долларов товарооборота с Россией
Кумар: Индия рассчитывает достичь 100 миллиардов долларов товарооборота с Россией
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Нью-Дели рассчитывают, что визит президента России Владимира Путина на саммит БРИКС существенно укрепит привилегированное стратегическое партнерство и позволит продвинуться к цели в 100 миллиардов долларов взаимного товарооборота, заявил чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар.
"Мы ожидаем результатов, сосредоточенных на укреплении нашего особого и привилегированного стратегического партнерства, продвижении экономического сотрудничества к цели в $100 млрд товарооборота... Среди тем, которые, как ожидается, обсудят лидеры: торговля и доступ на рынки, расширение индийского экспорта, переговоры о зоне свободной торговли с ЕАЭС, сотрудничество в энергетике (включая атомную), космос, оборона и рост трудовой мобильности индийских специалистов в России", - сказал посол в беседе с NEWS.ru.
По словам Кумара, контакты между лидерами двух стран носят регулярный характер - последняя встреча состоялась 31 августа в Бишкеке. Он напомнил, что ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар посетил Москву, где сопредседательствовал в межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и был принят президентом Путиным.
Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита.