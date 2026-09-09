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Индия рассчитывает достичь 100 миллиардов долларов товарооборота с Россией

Индия рассчитывает достичь 100 миллиардов долларов товарооборота с Россией - 09.09.2026, ПРАЙМ

Индия рассчитывает достичь 100 миллиардов долларов товарооборота с Россией

В Нью-Дели рассчитывают, что визит президента России Владимира Путина на саммит БРИКС существенно укрепит привилегированное стратегическое партнерство и... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T20:57+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. В Нью-Дели рассчитывают, что визит президента России Владимира Путина на саммит БРИКС существенно укрепит привилегированное стратегическое партнерство и позволит продвинуться к цели в 100 миллиардов долларов взаимного товарооборота, заявил чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар. "Мы ожидаем результатов, сосредоточенных на укреплении нашего особого и привилегированного стратегического партнерства, продвижении экономического сотрудничества к цели в $100 млрд товарооборота... Среди тем, которые, как ожидается, обсудят лидеры: торговля и доступ на рынки, расширение индийского экспорта, переговоры о зоне свободной торговли с ЕАЭС, сотрудничество в энергетике (включая атомную), космос, оборона и рост трудовой мобильности индийских специалистов в России", - сказал посол в беседе с NEWS.ru. По словам Кумара, контакты между лидерами двух стран носят регулярный характер - последняя встреча состоялась 31 августа в Бишкеке. Он напомнил, что ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар посетил Москву, где сопредседательствовал в межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и был принят президентом Путиным. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита.

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мировая экономика, россия, индия, бишкек, москва, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, еаэс, мид