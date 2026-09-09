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Объем перевалки нефти в систему КТК в январе-августе вырос на 39% - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Объем перевалки нефти в систему КТК в январе-августе вырос на 39%
Объем перевалки нефти в систему КТК в январе-августе вырос на 39% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Объем перевалки нефти в систему КТК в январе-августе вырос на 39%
Объем перевалки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе-августе 2026 года вырос на 39% в годовом выражении и составил 3,123... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T08:24+0300
2026-09-09T08:24+0300
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россия
казахстан
грузия
оаэ
казтрансойл
ктк
казмунайгаз
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АЛМА-АТА 9 сен - ПРАЙМ. Объем перевалки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе-августе 2026 года вырос на 39% в годовом выражении и составил 3,123 миллиона тонн, сообщил казахстанский оператор магистральных нефтепроводов "Казтрансойл". "Объем перевалки нефти в систему АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" составил 3 миллиона 123 тысячи тонн, что на 39% больше показателя 2025 года", - приведены в сообщении оператора показатели за январь-август текущего года. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Кроме того, в компании сообщили, что за первые восемь месяцев текущего года общий объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов "Казтрансойлом" вырос на 4% по сравнению с показателем за аналогичный прошлогодний период и составил 31,89 миллиона тонн. При этом по системе магистральных нефтепроводов за этот период было транспортировано 30,639 миллиона тонн нефти - на 4% больше, чем за восемь месяцев 2025 года. "Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат национальной нефтяной компании "Казмунайгаз", с активами в Казахстане, Грузии и ОАЭ. Общая протяженность магистральных нефтепроводов "Казтрансойла" составляет 5 196 километров. Транспортировку нефти по ним обеспечивают 36 нефтеперекачивающих станций. Кроме того, компания оказывает услуги по обслуживанию трубопроводных сетей сторонних организаций общей протяженностью более 5 тысяч километров.
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нефть, россия, казахстан, грузия, оаэ, казтрансойл, ктк, казмунайгаз
Нефть, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ГРУЗИЯ, ОАЭ, КазТрансОйл, КТК, Казмунайгаз
08:24 09.09.2026
 
Объем перевалки нефти в систему КТК в январе-августе вырос на 39%

"Казтрансойл": объем перевалки нефти в систему КТК за восемь месяцев вырос на 39%

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АЛМА-АТА 9 сен - ПРАЙМ. Объем перевалки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе-августе 2026 года вырос на 39% в годовом выражении и составил 3,123 миллиона тонн, сообщил казахстанский оператор магистральных нефтепроводов "Казтрансойл".
"Объем перевалки нефти в систему АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" составил 3 миллиона 123 тысячи тонн, что на 39% больше показателя 2025 года", - приведены в сообщении оператора показатели за январь-август текущего года.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
Кроме того, в компании сообщили, что за первые восемь месяцев текущего года общий объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов "Казтрансойлом" вырос на 4% по сравнению с показателем за аналогичный прошлогодний период и составил 31,89 миллиона тонн.
При этом по системе магистральных нефтепроводов за этот период было транспортировано 30,639 миллиона тонн нефти - на 4% больше, чем за восемь месяцев 2025 года.
"Казтрансойл" - публичная компания, 90% акций которой принадлежат национальной нефтяной компании "Казмунайгаз", с активами в Казахстане, Грузии и ОАЭ. Общая протяженность магистральных нефтепроводов "Казтрансойла" составляет 5 196 километров. Транспортировку нефти по ним обеспечивают 36 нефтеперекачивающих станций. Кроме того, компания оказывает услуги по обслуживанию трубопроводных сетей сторонних организаций общей протяженностью более 5 тысяч километров.
 
НефтьРОССИЯКАЗАХСТАНГРУЗИЯОАЭКазТрансОйлКТККазмунайгаз
 
 
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