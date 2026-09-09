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Путин оценил объемы торговли России и Вьетнама
Путин оценил объемы торговли России и Вьетнама - 09.09.2026, ПРАЙМ
Путин оценил объемы торговли России и Вьетнама
Объемы торговли России и Вьетнама растут, но пока не соответствуют потенциалу двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:17+0300
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объемы торговли России и Вьетнама растут, но пока не соответствуют потенциалу двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Вьетнама То Лам подвели итоги переговоров в Кремле. "Большое внимание уделено экономическим вопросам. С удовлетворением мы констатировали, что товарооборот в 2025 году увеличился на 5,7%. Но, конечно, как отметил наш дорогой друг и гость, этого недостаточно. Общий объем в абсолютных величинах пока не соответствует нашим возможностям", - сказал глава государства. "Тем не менее тенденция положительная, в первом полугодии текущего года рост торговли составил еще 13,8%", - добавил он. Путин отметил, что положительная динамика в показателях взаимной торговли во многом является результатом действия соглашения о свободной торговле, заключенного Вьетнамом с ЕАЭС. "Реализация этого документа способствовала заметному увеличению встречных объемов инвестиций и активизации обменов технологиями", - подчеркнул глава государства.
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россия, мировая экономика, вьетнам, владимир путин, то лам, еаэс
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, То Лам, ЕАЭС
Путин оценил объемы торговли России и Вьетнама
Путин: объемы торговли России и Вьетнама пока не соответствуют потенциалу стран
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объемы торговли России и Вьетнама растут, но пока не соответствуют потенциалу двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Вьетнама То Лам подвели итоги переговоров в Кремле.
"Большое внимание уделено экономическим вопросам. С удовлетворением мы констатировали, что товарооборот в 2025 году увеличился на 5,7%. Но, конечно, как отметил наш дорогой друг и гость, этого недостаточно. Общий объем в абсолютных величинах пока не соответствует нашим возможностям", - сказал глава государства.
"Тем не менее тенденция положительная, в первом полугодии текущего года рост торговли составил еще 13,8%", - добавил он.
Путин отметил, что положительная динамика в показателях взаимной торговли во многом является результатом действия соглашения о свободной торговле, заключенного Вьетнамом с ЕАЭС.
"Реализация этого документа способствовала заметному увеличению встречных объемов инвестиций и активизации обменов технологиями", - подчеркнул глава государства.