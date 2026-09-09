https://1prime.ru/20260909/obemy-873159794.html

Путин оценил объемы торговли России и Вьетнама

Путин оценил объемы торговли России и Вьетнама - 09.09.2026, ПРАЙМ

Путин оценил объемы торговли России и Вьетнама

Объемы торговли России и Вьетнама растут, но пока не соответствуют потенциалу двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:17+0300

2026-09-09T19:17+0300

2026-09-09T19:22+0300

россия

мировая экономика

вьетнам

владимир путин

то лам

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873159794.jpg?1788970945

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Объемы торговли России и Вьетнама растут, но пока не соответствуют потенциалу двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Вьетнама То Лам подвели итоги переговоров в Кремле. "Большое внимание уделено экономическим вопросам. С удовлетворением мы констатировали, что товарооборот в 2025 году увеличился на 5,7%. Но, конечно, как отметил наш дорогой друг и гость, этого недостаточно. Общий объем в абсолютных величинах пока не соответствует нашим возможностям", - сказал глава государства. "Тем не менее тенденция положительная, в первом полугодии текущего года рост торговли составил еще 13,8%", - добавил он. Путин отметил, что положительная динамика в показателях взаимной торговли во многом является результатом действия соглашения о свободной торговле, заключенного Вьетнамом с ЕАЭС. "Реализация этого документа способствовала заметному увеличению встречных объемов инвестиций и активизации обменов технологиями", - подчеркнул глава государства.

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, вьетнам, владимир путин, то лам, еаэс