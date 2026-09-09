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Правительство выделит более 2,1 миллиарда рублей на развитие медицины - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство выделит более 2,1 миллиарда рублей на развитие медицины
Правительство выделит более 2,1 миллиарда рублей на развитие медицины - 09.09.2026, ПРАЙМ
Правительство выделит более 2,1 миллиарда рублей на развитие медицины
Правительство России выделит свыше 2,1 миллиарда рублей Рязанской и Тверской областям, а также Республике Алтай и Чеченской Республике на развитие медицинской... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:31+0300
2026-09-09T14:34+0300
россия
бизнес
рязанская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделит свыше 2,1 миллиарда рублей Рязанской и Тверской областям, а также Республике Алтай и Чеченской Республике на развитие медицинской инфраструктуры и закупку оборудования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Работа системы здравоохранения и доступность медицины в любом регионе нашей страны – в числе важнейших задач. Правительство на системной основе оказывает в этом регионам необходимую поддержку. Сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении на такие цели свыше 2,1 миллиарда рублей Рязанской области, а также Республикам Алтай и Чеченской и Тверской области на финансирование центральной районной больницы", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ. Он отметил, что за счет федеральных средств в этих больницах будут построены дополнительные площади, укреплена материально-техническая база, закуплены более 50 единиц медицинского оборудования. "В целом, такое решение позволит сбалансировать бюджеты этих российских субъектов по ключевым направлениям социальной сферы, значит улучшить качество жизни граждан", - добавил Мишустин.
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россия, бизнес, рязанская область, михаил мишустин
РОССИЯ, Бизнес, Рязанская область, Михаил Мишустин
14:31 09.09.2026 (обновлено: 14:34 09.09.2026)
 
Правительство выделит более 2,1 миллиарда рублей на развитие медицины

Мишустин: правительство выделит свыше 2,1 миллиарда рублей на развитие медицины

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделит свыше 2,1 миллиарда рублей Рязанской и Тверской областям, а также Республике Алтай и Чеченской Республике на развитие медицинской инфраструктуры и закупку оборудования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Работа системы здравоохранения и доступность медицины в любом регионе нашей страны – в числе важнейших задач. Правительство на системной основе оказывает в этом регионам необходимую поддержку. Сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении на такие цели свыше 2,1 миллиарда рублей Рязанской области, а также Республикам Алтай и Чеченской и Тверской области на финансирование центральной районной больницы", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ.
Он отметил, что за счет федеральных средств в этих больницах будут построены дополнительные площади, укреплена материально-техническая база, закуплены более 50 единиц медицинского оборудования.
"В целом, такое решение позволит сбалансировать бюджеты этих российских субъектов по ключевым направлениям социальной сферы, значит улучшить качество жизни граждан", - добавил Мишустин.
 
РОССИЯБизнесРязанская областьМихаил Мишустин
 
 
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