https://1prime.ru/20260909/pravitelstvo-873147185.html

Правительство выделит более 2,1 миллиарда рублей на развитие медицины

Правительство выделит более 2,1 миллиарда рублей на развитие медицины - 09.09.2026, ПРАЙМ

Правительство выделит более 2,1 миллиарда рублей на развитие медицины

Правительство России выделит свыше 2,1 миллиарда рублей Рязанской и Тверской областям, а также Республике Алтай и Чеченской Республике на развитие медицинской... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:31+0300

2026-09-09T14:31+0300

2026-09-09T14:34+0300

россия

бизнес

рязанская область

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873147185.jpg?1788953669

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Правительство России выделит свыше 2,1 миллиарда рублей Рязанской и Тверской областям, а также Республике Алтай и Чеченской Республике на развитие медицинской инфраструктуры и закупку оборудования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Работа системы здравоохранения и доступность медицины в любом регионе нашей страны – в числе важнейших задач. Правительство на системной основе оказывает в этом регионам необходимую поддержку. Сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении на такие цели свыше 2,1 миллиарда рублей Рязанской области, а также Республикам Алтай и Чеченской и Тверской области на финансирование центральной районной больницы", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ. Он отметил, что за счет федеральных средств в этих больницах будут построены дополнительные площади, укреплена материально-техническая база, закуплены более 50 единиц медицинского оборудования. "В целом, такое решение позволит сбалансировать бюджеты этих российских субъектов по ключевым направлениям социальной сферы, значит улучшить качество жизни граждан", - добавил Мишустин.

рязанская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рязанская область, михаил мишустин