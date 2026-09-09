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Чистая прибыль Inditex Group в I полугодии выросла на 6,8%
Чистая прибыль Inditex Group в I полугодии выросла на 6,8% - 09.09.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Inditex Group в I полугодии выросла на 6,8%
Приходящаяся на головную компанию чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Bershka и другие), | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T10:04+0300
2026-09-09T10:04+0300
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бизнес
финансы
zara
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inditex
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Приходящаяся на головную компанию чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Bershka и другие), по итогам первого полугодия текущего финансового года, завершившегося 31 июля, выросла на 6,8% в годовом выражении, до 2,98 миллиарда евро, говорится в сообщении компании.
Выручка компании за отчетный период поднялась на 7,6% в годовом выражении, до 19,755 миллиарда евро.
Прибыль на акцию в первом полугодии увеличилась до 0,956 евро с 0,896 евро. Показатель EBITDA по итогам полугодия достиг 5,513 миллиарда евро, что на 7,8% выше показателя годом ранее.
Количество магазинов по всему миру при этом сократилось за год на 1,5%, до 5444 с 5528 31 июля прошлого года.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. Помимо Zara, Pull&Bear и Bershka, компания также владеет брендами Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.
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бизнес, финансы, zara, bershka, inditex
Бизнес, Финансы, Zara, Bershka, Inditex
Чистая прибыль Inditex Group в I полугодии выросла на 6,8%
Чистая прибыль Inditex Group в I полугодии выросла на 6,8%
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Приходящаяся на головную компанию чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Bershka и другие), по итогам первого полугодия текущего финансового года, завершившегося 31 июля, выросла на 6,8% в годовом выражении, до 2,98 миллиарда евро, говорится в сообщении компании.
Выручка компании за отчетный период поднялась на 7,6% в годовом выражении, до 19,755 миллиарда евро.
Прибыль на акцию в первом полугодии увеличилась до 0,956 евро с 0,896 евро. Показатель EBITDA по итогам полугодия достиг 5,513 миллиарда евро, что на 7,8% выше показателя годом ранее.
Количество магазинов по всему миру при этом сократилось за год на 1,5%, до 5444 с 5528 31 июля прошлого года.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. Помимо Zara, Pull&Bear и Bershka, компания также владеет брендами Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега.