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В России разрабатывают катализаторы для прямой конверсии нефти в синтез-газ

В России разрабатывают катализаторы для прямой конверсии нефти в синтез-газ - 09.09.2026, ПРАЙМ

В России разрабатывают катализаторы для прямой конверсии нефти в синтез-газ

Специалисты Института катализа Сибирского отделения РАН при поддержке Российского научного фонда разрабатывают высокоэффективные катализаторы для прямой... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T08:58+0300

2026-09-09T08:58+0300

2026-09-09T08:58+0300

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НОВОСИБИРСК, 9 сен – ПРАЙМ. Специалисты Института катализа Сибирского отделения РАН при поддержке Российского научного фонда разрабатывают высокоэффективные катализаторы для прямой конверсии нефтяного сырья в перспективное топливо - синтез-газ и водород, сообщили РИА Новости в ИК СО РАН. В научном институте пояснили, что в настоящее время структура нефтепереработки меняется, развиваются альтернативные технологии. А водородсодержащие смеси — многообещающее топливо для энергоустановок на топливных элементах. Одно из перспективных направлений - каталитическая конверсия нафты (смеси углеводородов, выделяемых при первичной переработке нефти) в синтез-газ (смесь монооксида углерода и водорода), который в дальнейшем может быть переработан в чистый водород. "Один из способов — прямая конверсия углеводородов в синтез-газ с применением высокоэффективных структурированных катализаторов. Они улучшают условия тепломассообмена, снижают диффузионные ограничения и повышают стабильность каталитических систем при высоких температурах. Специалисты ИК СО РАН планируют создать такие структурированные катализаторы", - говорится в сообщении. Младший научный сотрудник отдела гетерогенного катализа Института катализа Владислав Шилов пояснил, что в рамках работы ученые хотят понять, какие компоненты нафты сложнее всего превращаются в синтез-газ и какие свойства катализатора определяют эффективность этого процесса. "Особое внимание мы уделим влиянию различных добавок на активность катализаторов, конверсию топлива и устойчивость к дезактивации. Это позволит перейти к целенаправленному подбору состава катализаторов для продуктивной переработки", - сказал он. Главная задача ученых — сформировать научно-технический задел для развития каталитических технологий, применимых на российских нефтяных предприятиях. Исследование поддержано грантом РНФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, газ, ран