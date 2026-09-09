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Россия и Вьетнам планируют расширить расчеты в нацвалютах

Россия и Вьетнам планируют расширить расчеты в нацвалютах - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам планируют расширить расчеты в нацвалютах

Россия и Вьетнам планируют расширить расчеты в национальных валютах, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T16:54+0300

2026-09-09T16:54+0300

2026-09-09T16:54+0300

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам планируют расширить расчеты в национальных валютах, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. "У нас большие были уже переговоры… и с Центральным банком, и с банкирами вьетнамскими. Так что мы ведем работу, конечно, по расширению, прежде всего, расчетов в национальных валютах", - сказал он в интервью ИС "Вести". Также Костин отметил, что в ноябре исполняется 20 лет работы совместного банка во Вьетнаме. Вьетнамско-российский банк (ВРБ) был учрежден в 2006 году ВТБ и Банком инвестиций и развития Вьетнама. "За этот период пройден большой путь. Сегодня банк функционирует в шести городах Вьетнама. Мы осуществляем большую часть переводов, расчетов в национальных валютах, они постепенно развиваются. Ну и, конечно, не забываем про наших россиян, потому что в этом году ожидается почти миллион туристов туда", - сказал он. "Поэтому, во-первых, у нас в банкомате можно использовать карту "Мир". Она работает. Мы единственный банк, который там осуществляет (операции - ред.). И QR-коды тоже в конце прошлого года были введены, так что в определенной степени обеспечили финансовую инфраструктуру для того, чтобы наши граждане там отдыхали", - продолжил Костин. Ранее в среду президент России Владимир Путин и лидер Вьетнама То Лам провели переговоры в Кремле. Лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.

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россия, финансы, вьетнам, андрей костин, владимир путин, то лам, втб, центральные банки, центральный банк