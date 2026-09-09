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Россия и Вьетнам договорились об инвестициях в нефтегазовую отрасль

Россия и Вьетнам договорились об инвестициях в нефтегазовую отрасль - 09.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам договорились об инвестициях в нефтегазовую отрасль

Россия и Вьетнам подписали свидетельство о регистрации инвестиций в нефтегазовую отрасль на континентальном шельфе Вьетнама и соглашение о разделе продукции на... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T19:07+0300

2026-09-09T19:07+0300

2026-09-09T19:12+0300

нефть

вьетнам

зарубежнефть

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам подписали свидетельство о регистрации инвестиций в нефтегазовую отрасль на континентальном шельфе Вьетнама и соглашение о разделе продукции на вьетнамском шельфе, передает корреспондент РИА Новости. Документами в Кремле обменялись глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов и министр промышленности и торговли Вьетнама Ле Мань Хунг. В мае 2025 года Россия и Вьетнам подписали совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Согласно ей, Россия и Вьетнам поддерживают расширение работы российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских компаний в РФ. В июне 2024 года Россия и Вьетнам подписали инвестиционную лицензию на освоение блока 11-2 континентального шельфа Вьетнама.

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нефть, вьетнам, зарубежнефть