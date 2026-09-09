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Россия и Вьетнам подписали соглашение по созданию нефтяного резерва - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Вьетнам подписали соглашение по созданию нефтяного резерва
Россия и Вьетнам подписали соглашение по созданию нефтяного резерва - 09.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам подписали соглашение по созданию нефтяного резерва
Россия и Вьетнам подписали рамочное соглашение по сотрудничеству для реализации проекта по созданию стратегического нефтяного резерва, передает корреспондент... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T19:23+0300
2026-09-09T19:23+0300
нефть
россия
вьетнам
александр новак
зарубежнефть
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам подписали рамочное соглашение по сотрудничеству для реализации проекта по созданию стратегического нефтяного резерва, передает корреспондент РИА Новости. Документами в Кремле обменялись глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов и председатель совета участников "Петровьетнам" Лен Гок Шон. Вьетнам обладает запасами нефти и нефтепродуктов на 15-20 дней чистого импорта, или 0,5-1 миллион кубометров нефти и нефтепродуктов, сообщало РИА Новости в марте по данным национального планирования развития нефтегазовой отрасли Вьетнама. Как говорил вице-премьер РФ Александр Новак в июне, Россия готова поддержать Вьетнам в создании стратегического резерва нефти в республике.
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нефть, россия, вьетнам, александр новак, зарубежнефть
Нефть, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Александр Новак, Зарубежнефть
19:23 09.09.2026
 
Россия и Вьетнам подписали соглашение по созданию нефтяного резерва

Россия и Вьетнам подписали соглашение по созданию стратегического нефтяного резерва

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам подписали рамочное соглашение по сотрудничеству для реализации проекта по созданию стратегического нефтяного резерва, передает корреспондент РИА Новости.
Документами в Кремле обменялись глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов и председатель совета участников "Петровьетнам" Лен Гок Шон.
Вьетнам обладает запасами нефти и нефтепродуктов на 15-20 дней чистого импорта, или 0,5-1 миллион кубометров нефти и нефтепродуктов, сообщало РИА Новости в марте по данным национального планирования развития нефтегазовой отрасли Вьетнама.
Как говорил вице-премьер РФ Александр Новак в июне, Россия готова поддержать Вьетнам в создании стратегического резерва нефти в республике.
 
НефтьРОССИЯВЬЕТНАМАлександр НовакЗарубежнефть
 
 
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