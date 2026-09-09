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Спасатели не зафиксировали утечки нефтепродуктов у Токаревского маяка

Спасатели не зафиксировали утечки нефтепродуктов у Токаревского маяка - 09.09.2026, ПРАЙМ

Спасатели не зафиксировали утечки нефтепродуктов у Токаревского маяка

Спасатели МЧС, обследовав акваторию у Токаревского маяка во Владивостоке, где накануне сел на мель теплоход "Русский Восток", не зафиксировали утечки... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T06:42+0300

2026-09-09T06:42+0300

2026-09-09T06:42+0300

нефть

бизнес

владивосток

приморский край

мчс

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – ПРАЙМ. Спасатели МЧС, обследовав акваторию у Токаревского маяка во Владивостоке, где накануне сел на мель теплоход "Русский Восток", не зафиксировали утечки нефтепродуктов, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. В Дальневосточной транспортной прокуратуре рассказали РИА Новости во вторник, что в Амурском заливе сорвало с якорной точки теплоход "Русский Восток". Судно отнесло в сторону Токаревского маяка, оно село на мель. Экипажа и груза на судне не было. Восточное МСУТ СК России начало проверку. "Сегодня утром в целях обследования акватории на место были направлены спасатели МЧС России. Утечки нефтепродуктов не зафиксировано. Ситуация по снятию с мели сухогруза находится на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю", - говорится в сообщении.

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нефть, бизнес, владивосток, приморский край, мчс, ск рф