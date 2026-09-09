https://1prime.ru/20260909/spasateli-873131677.html
Спасатели не зафиксировали утечки нефтепродуктов у Токаревского маяка
Спасатели не зафиксировали утечки нефтепродуктов у Токаревского маяка - 09.09.2026, ПРАЙМ
Спасатели не зафиксировали утечки нефтепродуктов у Токаревского маяка
Спасатели МЧС, обследовав акваторию у Токаревского маяка во Владивостоке, где накануне сел на мель теплоход "Русский Восток", не зафиксировали утечки... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T06:42+0300
2026-09-09T06:42+0300
2026-09-09T06:42+0300
нефть
бизнес
владивосток
приморский край
мчс
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873131677.jpg?1788925350
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – ПРАЙМ. Спасатели МЧС, обследовав акваторию у Токаревского маяка во Владивостоке, где накануне сел на мель теплоход "Русский Восток", не зафиксировали утечки нефтепродуктов, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре рассказали РИА Новости во вторник, что в Амурском заливе сорвало с якорной точки теплоход "Русский Восток". Судно отнесло в сторону Токаревского маяка, оно село на мель. Экипажа и груза на судне не было. Восточное МСУТ СК России начало проверку.
"Сегодня утром в целях обследования акватории на место были направлены спасатели МЧС России. Утечки нефтепродуктов не зафиксировано. Ситуация по снятию с мели сухогруза находится на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю", - говорится в сообщении.
владивосток
приморский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, бизнес, владивосток, приморский край, мчс, ск рф
Нефть, Бизнес, Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, МЧС, СК РФ
Спасатели не зафиксировали утечки нефтепродуктов у Токаревского маяка
МЧС не зафиксировало утечки нефтепродуктов у Токаревского маяка во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – ПРАЙМ. Спасатели МЧС, обследовав акваторию у Токаревского маяка во Владивостоке, где накануне сел на мель теплоход "Русский Восток", не зафиксировали утечки нефтепродуктов, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре рассказали РИА Новости во вторник, что в Амурском заливе сорвало с якорной точки теплоход "Русский Восток". Судно отнесло в сторону Токаревского маяка, оно село на мель. Экипажа и груза на судне не было. Восточное МСУТ СК России начало проверку.
"Сегодня утром в целях обследования акватории на место были направлены спасатели МЧС России. Утечки нефтепродуктов не зафиксировано. Ситуация по снятию с мели сухогруза находится на контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю", - говорится в сообщении.