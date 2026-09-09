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США и Колумбия подписали соглашения по мирному атому - 09.09.2026, ПРАЙМ
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США и Колумбия подписали соглашения по мирному атому
США и Колумбия подписали соглашения по мирному атому - 09.09.2026, ПРАЙМ
США и Колумбия подписали соглашения по мирному атому
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Колумбии Омар Була подписали два соглашения, направленных на развитие сотрудничества между странами в... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T02:02+0300
2026-09-09T02:02+0300
мировая экономика
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сша
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Колумбии Омар Була подписали два соглашения, направленных на развитие сотрудничества между странами в сфере критически важных минералов и мирного использования ядерной энергии, сообщает американский госдепартамент. "В ходе поездки государственного секретаря США Марко Рубио в Барранкилью (Колумбия) 8 сентября он и министр иностранных дел Колумбии Омар Була подписали два соглашения о развитии сотрудничества в области критически важных минералов и мирного использования ядерной энергии", - говорится в пресс-релизе госдепа. Как сообщает госдеп, в рамках соглашения по критически важным минералам Вашингтон и Богота (столица Колумбии) планируют за шесть месяцев отобрать и профинансировать приоритетные проекты по добыче и переработке сырья с привлечением госгарантий и частных инвестиций. Документ также предусматривает ускорение выдачи разрешений, установление минимальных цен, проверку сделок на риски для нацбезопасности и совместную геологоразведку. Параллельно подписанный меморандум по мирному атому призван укрепить энергобезопасность Колумбии. Он предусматривает изучение американских технологий, включая малые модульные реакторы, поставки топлива, подготовку кадров и развитие ядерных программ в медицине, сельском хозяйстве и науке, отмечается в пресс-релизе. Рубио находится с официальным визитом в Колумбии - первой точке своего турне по трем странам Южной Америки, которое также включает посещение Эквадора и Перу на этой неделе. Как ранее сообщал госдепартамент, в ходе поездки госсекретарь встретится с руководством всех трех стран. В частности, речь пойдет о помощи США в ответ на недавнее землетрясение в Колумбии. Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в борьбе с наркотерроризмом и укрепление торговых отношений между государствами, уточнили в госдепартаменте.
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мировая экономика, колумбия, сша, вашингтон, марко рубио, марк рубио
Мировая экономика, КОЛУМБИЯ, США, ВАШИНГТОН, Марко Рубио, Марк Рубио
02:02 09.09.2026
 
США и Колумбия подписали соглашения по мирному атому

США и Колумбия подписали соглашения о сотрудничестве в области критически важных минералов

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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Колумбии Омар Була подписали два соглашения, направленных на развитие сотрудничества между странами в сфере критически важных минералов и мирного использования ядерной энергии, сообщает американский госдепартамент.
"В ходе поездки государственного секретаря США Марко Рубио в Барранкилью (Колумбия) 8 сентября он и министр иностранных дел Колумбии Омар Була подписали два соглашения о развитии сотрудничества в области критически важных минералов и мирного использования ядерной энергии", - говорится в пресс-релизе госдепа.
Как сообщает госдеп, в рамках соглашения по критически важным минералам Вашингтон и Богота (столица Колумбии) планируют за шесть месяцев отобрать и профинансировать приоритетные проекты по добыче и переработке сырья с привлечением госгарантий и частных инвестиций.
Документ также предусматривает ускорение выдачи разрешений, установление минимальных цен, проверку сделок на риски для нацбезопасности и совместную геологоразведку.
Параллельно подписанный меморандум по мирному атому призван укрепить энергобезопасность Колумбии. Он предусматривает изучение американских технологий, включая малые модульные реакторы, поставки топлива, подготовку кадров и развитие ядерных программ в медицине, сельском хозяйстве и науке, отмечается в пресс-релизе.
Рубио находится с официальным визитом в Колумбии - первой точке своего турне по трем странам Южной Америки, которое также включает посещение Эквадора и Перу на этой неделе.
Как ранее сообщал госдепартамент, в ходе поездки госсекретарь встретится с руководством всех трех стран. В частности, речь пойдет о помощи США в ответ на недавнее землетрясение в Колумбии. Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в борьбе с наркотерроризмом и укрепление торговых отношений между государствами, уточнили в госдепартаменте.
 
Мировая экономикаКОЛУМБИЯСШАВАШИНГТОНМарко РубиоМарк Рубио
 
 
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