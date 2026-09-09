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Туристы стали чаще ездить в Стерлитамак и Старую Руссу летом - 09.09.2026, ПРАЙМ
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Туристы стали чаще ездить в Стерлитамак и Старую Руссу летом
Туристы стали чаще ездить в Стерлитамак и Старую Руссу летом - 09.09.2026, ПРАЙМ
Туристы стали чаще ездить в Стерлитамак и Старую Руссу летом
Российские туристы летом 2026 года стали отдавать предпочтение природному туризму и отправляться в малые города: сильнее всего по сравнению с прошлым годом... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T08:18+0300
2026-09-09T08:18+0300
туризм
бизнес
россия
коми
республика коми
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российские туристы летом 2026 года стали отдавать предпочтение природному туризму и отправляться в малые города: сильнее всего по сравнению с прошлым годом вырос спрос на отдых в Стерлитамаке и Старой Руссе, рассказал РИА Новости член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец. "Мы видим спрос на природный туризм и на малые города, потому что часть мест перенасыщена, и турист ищет новые регионы, территории и впечатления. Из малых городов я бы выделил Стерлитамак, где мы видим рост на 54% к прошлому году. Старая Русса - на 45%", - сказал Сивец, отвечая на вопрос о новых направлениях для отдыха россиян этим летом. Он поделился, что в этот период вырос интерес к поездкам в Тихвин - на 42%, а также в Камышин и Новомосковск - на 40% по сравнению с прошлым годом. "Это гигантский рост, который намного опережает средние показатели туризма по стране", - подчеркнул собеседник агентства в интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Сивец отметил, что наиболее популярные у россиян малые города для отдыха летом находятся в центральном регионе и на северо-западе страны. "В Коми есть село Керчомъя - такое аутентичное и суперпопулярное место. Такие села при малых городах можно найти по всей России, и они пользуются сейчас популярностью", - заключил он.
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192
40
192
40
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туризм, бизнес, россия, коми, республика коми
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КОМИ, республика Коми
08:18 09.09.2026
 
Туристы стали чаще ездить в Стерлитамак и Старую Руссу летом

Эксперт Сивец: россияне стали чаще ездить в Стерлитамак и Старую Руссу летом

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российские туристы летом 2026 года стали отдавать предпочтение природному туризму и отправляться в малые города: сильнее всего по сравнению с прошлым годом вырос спрос на отдых в Стерлитамаке и Старой Руссе, рассказал РИА Новости член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец.
"Мы видим спрос на природный туризм и на малые города, потому что часть мест перенасыщена, и турист ищет новые регионы, территории и впечатления. Из малых городов я бы выделил Стерлитамак, где мы видим рост на 54% к прошлому году. Старая Русса - на 45%", - сказал Сивец, отвечая на вопрос о новых направлениях для отдыха россиян этим летом.
Он поделился, что в этот период вырос интерес к поездкам в Тихвин - на 42%, а также в Камышин и Новомосковск - на 40% по сравнению с прошлым годом. "Это гигантский рост, который намного опережает средние показатели туризма по стране", - подчеркнул собеседник агентства в интервью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Сивец отметил, что наиболее популярные у россиян малые города для отдыха летом находятся в центральном регионе и на северо-западе страны. "В Коми есть село Керчомъя - такое аутентичное и суперпопулярное место. Такие села при малых городах можно найти по всей России, и они пользуются сейчас популярностью", - заключил он.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКОМИреспублика Коми
 
 
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