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Суд отказал совладельцу "Токио-Сити" в иске о запрете использования бренда
Суд отказал совладельцу "Токио-Сити" в иске о запрете использования бренда - 09.09.2026, ПРАЙМ
Суд отказал совладельцу "Токио-Сити" в иске о запрете использования бренда
Арбитражный суд Приморья отказал в удовлетворении иска совладельцу сети "Токио-Сити" к сети ресторанов во Владивостоке "Токио" о запрете использования бренда,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T08:24+0300
2026-09-09T08:24+0300
2026-09-09T08:24+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья отказал в удовлетворении иска совладельцу сети "Токио-Сити" к сети ресторанов во Владивостоке "Токио" о запрете использования бренда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь арбитража Инга Сорокина.
"ИП Симареву отказано в иске", - сообщила собеседница.
Индивидуальный предприниматель Симарев Сергей Николаевич является совладельцем сети ресторанов "Токио-Сити" в Санкт-Петербурге. По информации в документах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, в октябре 2025 года Симарев подал иск к ООО "Фаворит", ООО "Феникс", ИП Степанова, ООО "Форс", ООО "Фэмели" с требованиями прекратить незаконное использование обозначения Tokyo из-за сходства с зарегистрированными товарными знаками ИП Симарева. Также истец просил взыскать компенсации за использование обозначения Tokyo - 240 тысяч рублей с ООО "Фаворит" и по 40 тысяч рублей с остальных ответчиков.
В ходе рассмотрения иска суд истребовал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности копии документов по заявке на регистрацию товарного знака и решения Роспатента, принятые в ходе экспертизы данной заявки.
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бизнес, приморье, владивосток, санкт-петербург, роспатент
Бизнес, Приморье, Владивосток, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Роспатент
Суд отказал совладельцу "Токио-Сити" в иске о запрете использования бренда
Суд отказал совладельцу сети "Токио-Сити" в иске о запрете использования бренда
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья отказал в удовлетворении иска совладельцу сети "Токио-Сити" к сети ресторанов во Владивостоке "Токио" о запрете использования бренда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь арбитража Инга Сорокина.
"ИП Симареву отказано в иске", - сообщила собеседница.
Индивидуальный предприниматель Симарев Сергей Николаевич является совладельцем сети ресторанов "Токио-Сити" в Санкт-Петербурге. По информации в документах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, в октябре 2025 года Симарев подал иск к ООО "Фаворит", ООО "Феникс", ИП Степанова, ООО "Форс", ООО "Фэмели" с требованиями прекратить незаконное использование обозначения Tokyo из-за сходства с зарегистрированными товарными знаками ИП Симарева. Также истец просил взыскать компенсации за использование обозначения Tokyo - 240 тысяч рублей с ООО "Фаворит" и по 40 тысяч рублей с остальных ответчиков.
В ходе рассмотрения иска суд истребовал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности копии документов по заявке на регистрацию товарного знака и решения Роспатента, принятые в ходе экспертизы данной заявки.