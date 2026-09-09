Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отказал совладельцу "Токио-Сити" в иске о запрете использования бренда - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/sud-873132407.html
Суд отказал совладельцу "Токио-Сити" в иске о запрете использования бренда
Суд отказал совладельцу "Токио-Сити" в иске о запрете использования бренда - 09.09.2026, ПРАЙМ
Суд отказал совладельцу "Токио-Сити" в иске о запрете использования бренда
Арбитражный суд Приморья отказал в удовлетворении иска совладельцу сети "Токио-Сити" к сети ресторанов во Владивостоке "Токио" о запрете использования бренда,... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T08:24+0300
2026-09-09T08:24+0300
бизнес
приморье
владивосток
санкт-петербург
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873132407.jpg?1788931495
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья отказал в удовлетворении иска совладельцу сети "Токио-Сити" к сети ресторанов во Владивостоке "Токио" о запрете использования бренда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь арбитража Инга Сорокина. "ИП Симареву отказано в иске", - сообщила собеседница. Индивидуальный предприниматель Симарев Сергей Николаевич является совладельцем сети ресторанов "Токио-Сити" в Санкт-Петербурге. По информации в документах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, в октябре 2025 года Симарев подал иск к ООО "Фаворит", ООО "Феникс", ИП Степанова, ООО "Форс", ООО "Фэмели" с требованиями прекратить незаконное использование обозначения Tokyo из-за сходства с зарегистрированными товарными знаками ИП Симарева. Также истец просил взыскать компенсации за использование обозначения Tokyo - 240 тысяч рублей с ООО "Фаворит" и по 40 тысяч рублей с остальных ответчиков. В ходе рассмотрения иска суд истребовал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности копии документов по заявке на регистрацию товарного знака и решения Роспатента, принятые в ходе экспертизы данной заявки.
приморье
владивосток
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, приморье, владивосток, санкт-петербург, роспатент
Бизнес, Приморье, Владивосток, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Роспатент
08:24 09.09.2026
 
Суд отказал совладельцу "Токио-Сити" в иске о запрете использования бренда

Суд отказал совладельцу сети "Токио-Сити" в иске о запрете использования бренда

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья отказал в удовлетворении иска совладельцу сети "Токио-Сити" к сети ресторанов во Владивостоке "Токио" о запрете использования бренда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь арбитража Инга Сорокина.
"ИП Симареву отказано в иске", - сообщила собеседница.
Индивидуальный предприниматель Симарев Сергей Николаевич является совладельцем сети ресторанов "Токио-Сити" в Санкт-Петербурге. По информации в документах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, в октябре 2025 года Симарев подал иск к ООО "Фаворит", ООО "Феникс", ИП Степанова, ООО "Форс", ООО "Фэмели" с требованиями прекратить незаконное использование обозначения Tokyo из-за сходства с зарегистрированными товарными знаками ИП Симарева. Также истец просил взыскать компенсации за использование обозначения Tokyo - 240 тысяч рублей с ООО "Фаворит" и по 40 тысяч рублей с остальных ответчиков.
В ходе рассмотрения иска суд истребовал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности копии документов по заявке на регистрацию товарного знака и решения Роспатента, принятые в ходе экспертизы данной заявки.
 
БизнесПриморьеВладивостокСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала