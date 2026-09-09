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Суд отказал совладельцу "Токио-Сити" в иске о запрете использования бренда

Суд отказал совладельцу "Токио-Сити" в иске о запрете использования бренда - 09.09.2026, ПРАЙМ

Суд отказал совладельцу "Токио-Сити" в иске о запрете использования бренда

Арбитражный суд Приморья отказал в удовлетворении иска совладельцу сети "Токио-Сити" к сети ресторанов во Владивостоке "Токио" о запрете использования бренда,... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T08:24+0300

2026-09-09T08:24+0300

2026-09-09T08:24+0300

бизнес

приморье

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роспатент

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья отказал в удовлетворении иска совладельцу сети "Токио-Сити" к сети ресторанов во Владивостоке "Токио" о запрете использования бренда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь арбитража Инга Сорокина. "ИП Симареву отказано в иске", - сообщила собеседница. Индивидуальный предприниматель Симарев Сергей Николаевич является совладельцем сети ресторанов "Токио-Сити" в Санкт-Петербурге. По информации в документах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, в октябре 2025 года Симарев подал иск к ООО "Фаворит", ООО "Феникс", ИП Степанова, ООО "Форс", ООО "Фэмели" с требованиями прекратить незаконное использование обозначения Tokyo из-за сходства с зарегистрированными товарными знаками ИП Симарева. Также истец просил взыскать компенсации за использование обозначения Tokyo - 240 тысяч рублей с ООО "Фаворит" и по 40 тысяч рублей с остальных ответчиков. В ходе рассмотрения иска суд истребовал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности копии документов по заявке на регистрацию товарного знака и решения Роспатента, принятые в ходе экспертизы данной заявки.

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бизнес, приморье, владивосток, санкт-петербург, роспатент