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Танкер попал под обстрел в Персидском заливе

Танкер попал под обстрел в Персидском заливе - 09.09.2026, ПРАЙМ

Танкер попал под обстрел в Персидском заливе

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле танкера в Персидском заливе у берегов Ирака. | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:27+0300

2026-09-09T14:27+0300

2026-09-09T14:27+0300

нефть

ирак

персидский залив

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ЛОНДОН, 9 сен - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле танкера в Персидском заливе у берегов Ирака. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 28 морских милях (52 километрах) к юго-востоку от Эль-Фау, Ирак. Капитан танкера сообщил, что в судно попал неизвестный снаряд", - говорится в сообщении управления. Никто из экипажа не пострадал, о значимых повреждениях судна не сообщается.

ирак

персидский залив

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нефть, ирак, персидский залив