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Танкер попал под обстрел в Персидском заливе
Танкер попал под обстрел в Персидском заливе - 09.09.2026, ПРАЙМ
Танкер попал под обстрел в Персидском заливе
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле танкера в Персидском заливе у берегов Ирака. | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:27+0300
2026-09-09T14:27+0300
2026-09-09T14:27+0300
нефть
ирак
персидский залив
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ЛОНДОН, 9 сен - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле танкера в Персидском заливе у берегов Ирака. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 28 морских милях (52 километрах) к юго-востоку от Эль-Фау, Ирак. Капитан танкера сообщил, что в судно попал неизвестный снаряд", - говорится в сообщении управления. Никто из экипажа не пострадал, о значимых повреждениях судна не сообщается.
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нефть, ирак, персидский залив
Нефть, ИРАК, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
Танкер попал под обстрел в Персидском заливе
UKMTO сообщило об обстреле танкера в Персидском заливе у берегов Ирака