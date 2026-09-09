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Нефть подорожала более чем на 2% из-за напряженности на Ближнем Востоке

Нефть подорожала более чем на 2% из-за напряженности на Ближнем Востоке - 09.09.2026, ПРАЙМ

Нефть подорожала более чем на 2% из-за напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть сильно растут, при этом фьючерсы на нефть марки Brent превысили 100 долларов за баррель впервые с конца июля, поскольку ответные военные... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T14:34+0300

2026-09-09T14:34+0300

2026-09-09T14:35+0300

нефть

иран

сша

иордания

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сильно растут, при этом фьючерсы на нефть марки Brent превысили 100 долларов за баррель впервые с конца июля, поскольку ответные военные удары Ирана по США усилили опасения трейдеров по поводу обострения ближневосточного конфликта и сбоя поставок этого сырья, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 14.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,73% относительно предыдущего закрытия, до 100,59 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,25%, до 95,05 доллара. Ранее в ходе торгов среды показатель Brent впервые с 24 июля превысил отметку в 100 долларов, максимально достигнув 100,95 доллара. Ранее власти Иордании заявили, что из Ирана в ее сторону в ночь на среду было выпущено 20 баллистических ракет, 18 из них были перехвачено ПВО, а две упали вне населенных пунктов. А Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в ответ на удары по иранским нефтяным танкерам атаковал базу США в Иордании. "Участники рынка, по всей видимости, учитывают в своих прогнозах более затяжной конфликт на Ближнем Востоке, а также риск того, что последняя эскалация военных ударов нарушит потоки нефти с Ближнего Востока", - передает агентство Рейтер мнение старшего экономиста по климату и сырьевым товарам в Capital Economics Хамада Хуссейна (Hamad Hussain). "Главный риск заключается в том, приведут ли недавние нападения на нефтяные танкеры к сокращению перевалки нефти с судна на судно в Оманском заливе, которая до сих пор играла ключевую роль в обеспечении мировых рынков нефтью и сдерживании цен", - добавляет аналитик.

иран

сша

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нефть, иран, сша, иордания