Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть подорожала более чем на 2% из-за напряженности на Ближнем Востоке - 09.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260909/tsena-873147426.html
Нефть подорожала более чем на 2% из-за напряженности на Ближнем Востоке
Нефть подорожала более чем на 2% из-за напряженности на Ближнем Востоке - 09.09.2026, ПРАЙМ
Нефть подорожала более чем на 2% из-за напряженности на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть сильно растут, при этом фьючерсы на нефть марки Brent превысили 100 долларов за баррель впервые с конца июля, поскольку ответные военные... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T14:34+0300
2026-09-09T14:35+0300
нефть
иран
сша
иордания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873147426.jpg?1788953739
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сильно растут, при этом фьючерсы на нефть марки Brent превысили 100 долларов за баррель впервые с конца июля, поскольку ответные военные удары Ирана по США усилили опасения трейдеров по поводу обострения ближневосточного конфликта и сбоя поставок этого сырья, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 14.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,73% относительно предыдущего закрытия, до 100,59 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,25%, до 95,05 доллара. Ранее в ходе торгов среды показатель Brent впервые с 24 июля превысил отметку в 100 долларов, максимально достигнув 100,95 доллара. Ранее власти Иордании заявили, что из Ирана в ее сторону в ночь на среду было выпущено 20 баллистических ракет, 18 из них были перехвачено ПВО, а две упали вне населенных пунктов. А Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в ответ на удары по иранским нефтяным танкерам атаковал базу США в Иордании. "Участники рынка, по всей видимости, учитывают в своих прогнозах более затяжной конфликт на Ближнем Востоке, а также риск того, что последняя эскалация военных ударов нарушит потоки нефти с Ближнего Востока", - передает агентство Рейтер мнение старшего экономиста по климату и сырьевым товарам в Capital Economics Хамада Хуссейна (Hamad Hussain). "Главный риск заключается в том, приведут ли недавние нападения на нефтяные танкеры к сокращению перевалки нефти с судна на судно в Оманском заливе, которая до сих пор играла ключевую роль в обеспечении мировых рынков нефтью и сдерживании цен", - добавляет аналитик.
иран
сша
иордания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, иран, сша, иордания
Нефть, ИРАН, США, ИОРДАНИЯ
14:34 09.09.2026 (обновлено: 14:35 09.09.2026)
 
Нефть подорожала более чем на 2% из-за напряженности на Ближнем Востоке

Фьючерсы на нефть марки Brent превысили 100 долларов за баррель впервые с конца июля

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сильно растут, при этом фьючерсы на нефть марки Brent превысили 100 долларов за баррель впервые с конца июля, поскольку ответные военные удары Ирана по США усилили опасения трейдеров по поводу обострения ближневосточного конфликта и сбоя поставок этого сырья, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 14.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,73% относительно предыдущего закрытия, до 100,59 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 2,25%, до 95,05 доллара.
Ранее в ходе торгов среды показатель Brent впервые с 24 июля превысил отметку в 100 долларов, максимально достигнув 100,95 доллара.
Ранее власти Иордании заявили, что из Ирана в ее сторону в ночь на среду было выпущено 20 баллистических ракет, 18 из них были перехвачено ПВО, а две упали вне населенных пунктов. А Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в ответ на удары по иранским нефтяным танкерам атаковал базу США в Иордании.
"Участники рынка, по всей видимости, учитывают в своих прогнозах более затяжной конфликт на Ближнем Востоке, а также риск того, что последняя эскалация военных ударов нарушит потоки нефти с Ближнего Востока", - передает агентство Рейтер мнение старшего экономиста по климату и сырьевым товарам в Capital Economics Хамада Хуссейна (Hamad Hussain).
"Главный риск заключается в том, приведут ли недавние нападения на нефтяные танкеры к сокращению перевалки нефти с судна на судно в Оманском заливе, которая до сих пор играла ключевую роль в обеспечении мировых рынков нефтью и сдерживании цен", - добавляет аналитик.
 
НефтьИРАНСШАИОРДАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала