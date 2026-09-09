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Турция планирует начать геологоразведку на западе Черного моря
Турция планирует начать геологоразведку на западе Черного моря - 09.09.2026, ПРАЙМ
Турция планирует начать геологоразведку на западе Черного моря
Турция планирует начать геологоразведку в поисках нефти на западе Черного моря, сообщил в среду министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T13:06+0300
2026-09-09T13:06+0300
2026-09-09T13:13+0300
нефть
турция
черное море
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СТАМБУЛ, 9 сен – ПРАЙМ. Турция планирует начать геологоразведку в поисках нефти на западе Черного моря, сообщил в среду министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. "В ближайшие дни планируем начать геологоразведку в поисках нефти на западе Черного моря. Процесс будет небыстрым и сложным", - заявил министр в интервью телеканалу CNBC-e. На действующем месторождении в Габаре на юго-востоке Турции ежедневно добывают порядка 84 тысяч баррелей, отметил министр. Добыча нефти в Турции удовлетворяет 15% потребностей страны, заявил в марте Байрактар. Запасы сланцевой нефти на месторождениях в турецкой провинции Диярбакыр на востоке страны превышают 6 миллиардов баррелей, сообщал в 2025 году Байрактар.
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нефть, турция, черное море
Нефть, ТУРЦИЯ, Черное море
Турция планирует начать геологоразведку на западе Черного моря
Турция планирует начать геологоразведку в поисках нефти на западе Черного моря
СТАМБУЛ, 9 сен – ПРАЙМ. Турция планирует начать геологоразведку в поисках нефти на западе Черного моря, сообщил в среду министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"В ближайшие дни планируем начать геологоразведку в поисках нефти на западе Черного моря. Процесс будет небыстрым и сложным", - заявил министр в интервью телеканалу CNBC-e.
На действующем месторождении в Габаре на юго-востоке Турции ежедневно добывают порядка 84 тысяч баррелей, отметил министр.
Добыча нефти в Турции удовлетворяет 15% потребностей страны, заявил в марте Байрактар.
Запасы сланцевой нефти на месторождениях в турецкой провинции Диярбакыр на востоке страны превышают 6 миллиардов баррелей, сообщал в 2025 году Байрактар.