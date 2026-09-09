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В пяти областях Украины часть абонентов остались без света

В пяти областях Украины часть абонентов остались без света - 09.09.2026, ПРАЙМ

В пяти областях Украины часть абонентов остались без света

Часть абонентов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в среду национальная компания... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T10:59+0300

2026-09-09T10:59+0300

2026-09-09T10:59+0300

газ

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Часть абонентов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в среду национальная компания "Укрэнерго". "На утро есть новые обесточивания в Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.

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газ, украина, укрэнерго