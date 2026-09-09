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В пяти областях Украины часть абонентов остались без света
В пяти областях Украины часть абонентов остались без света - 09.09.2026, ПРАЙМ
В пяти областях Украины часть абонентов остались без света
Часть абонентов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в среду национальная компания... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T10:59+0300
2026-09-09T10:59+0300
2026-09-09T10:59+0300
газ
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Часть абонентов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в среду национальная компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточивания в Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
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газ, украина, укрэнерго
В пяти областях Украины часть абонентов остались без света
"Укрэнерго": часть абонентов в пяти областях Украины остались без электроснабжения
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Часть абонентов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила в среду национальная компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточивания в Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.