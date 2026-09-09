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"Политическая афера": в США оценили риски от сделки по венесуэльской нефти
"Политическая афера": в США оценили риски от сделки по венесуэльской нефти - 09.09.2026, ПРАЙМ
"Политическая афера": в США оценили риски от сделки по венесуэльской нефти
Сделка президента США Дональда Трампа с Венесуэлой о передаче контроля над 65 миллиардами баррелей нефти может оказаться губительной для Вашингтона, так как... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T18:50+0300
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Сделка президента США Дональда Трампа с Венесуэлой о передаче контроля над 65 миллиардами баррелей нефти может оказаться губительной для Вашингтона, так как ослабит позиции временного правительства в Каракасе, пишет обозреватель The American Conservative Джозеф Эддингтон.Соглашение, объявленное в конце августа, предусматривает передачу Вашингтону 35% акций компании North American Blue Energy Partners, контролируемой венесуэльским бизнесменом Алехандро Бетанкуром. США получат право вето на назначения в совет директоров, гарантированные 20% добычи и приоритет на покупку остальных 80%. Это позволит пополнить стратегический резерв и укрепить энергобезопасность страны, заявили в Белом доме.По мнению Эддингтона, Трамп рассматривает это соглашение как кульминацию своей политики в отношении Каракаса."Несмотря на энтузиазм президента, венесуэльская нефтяная сделка — это неуклюжий инструмент, несущий в себе значительные риски. В действительности, именно те качества, из-за которых ее так выгодно выставляют напоказ перед американской публикой, превращают ее в бомбу замедленного действия для политики администрации Трампа в отношении Венесуэлы", — заявил эксперт.По его словам, улучшающее имидж республиканцев соглашение неприемлемо для венесуэльцев и ослабит хрупкое положение временного президента Делси Родригес."В долгосрочной перспективе эта сделка — политическая афера, которая лишит легитимности любое венесуэльское правительство или партию, поддерживающую ее, — это слишком откровенная продажа венесуэльских интересов Соединенным Штатам", — заключил Эддингтон.
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нефть, мировая экономика, сша, дональд трамп, венесуэла, делси родригес
Нефть, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, ВЕНЕСУЭЛА, Делси Родригес
"Политическая афера": в США оценили риски от сделки по венесуэльской нефти
TAC: сделка Трампа по венесуэльской нефти несет большие риски для США
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ.
Сделка президента США Дональда Трампа с Венесуэлой о передаче контроля над 65 миллиардами баррелей нефти может оказаться губительной для Вашингтона, так как ослабит позиции временного правительства в Каракасе, пишет обозреватель The American Conservative
Джозеф Эддингтон.
Соглашение, объявленное в конце августа, предусматривает передачу Вашингтону 35% акций компании North American Blue Energy Partners, контролируемой венесуэльским бизнесменом Алехандро Бетанкуром. США
получат право вето на назначения в совет директоров, гарантированные 20% добычи и приоритет на покупку остальных 80%. Это позволит пополнить стратегический резерв и укрепить энергобезопасность страны, заявили в Белом доме.
По мнению Эддингтона, Трамп
рассматривает это соглашение как кульминацию своей политики в отношении Каракаса.
"Несмотря на энтузиазм президента, венесуэльская нефтяная сделка — это неуклюжий инструмент, несущий в себе значительные риски. В действительности, именно те качества, из-за которых ее так выгодно выставляют напоказ перед американской публикой, превращают ее в бомбу замедленного действия для политики администрации Трампа в отношении Венесуэлы", — заявил эксперт.
По его словам, улучшающее имидж республиканцев соглашение неприемлемо для венесуэльцев и ослабит хрупкое положение временного президента Делси Родригес.
"В долгосрочной перспективе эта сделка — политическая афера, которая лишит легитимности любое венесуэльское правительство или партию, поддерживающую ее, — это слишком откровенная продажа венесуэльских интересов Соединенным Штатам", — заключил Эддингтон.
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