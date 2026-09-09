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"Политическая афера": в США оценили риски от сделки по венесуэльской нефти

"Политическая афера": в США оценили риски от сделки по венесуэльской нефти - 09.09.2026, ПРАЙМ

"Политическая афера": в США оценили риски от сделки по венесуэльской нефти

Сделка президента США Дональда Трампа с Венесуэлой о передаче контроля над 65 миллиардами баррелей нефти может оказаться губительной для Вашингтона, так как... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T18:50+0300

2026-09-09T18:50+0300

2026-09-09T18:50+0300

нефть

мировая экономика

сша

дональд трамп

венесуэла

делси родригес

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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Сделка президента США Дональда Трампа с Венесуэлой о передаче контроля над 65 миллиардами баррелей нефти может оказаться губительной для Вашингтона, так как ослабит позиции временного правительства в Каракасе, пишет обозреватель The American Conservative Джозеф Эддингтон.Соглашение, объявленное в конце августа, предусматривает передачу Вашингтону 35% акций компании North American Blue Energy Partners, контролируемой венесуэльским бизнесменом Алехандро Бетанкуром. США получат право вето на назначения в совет директоров, гарантированные 20% добычи и приоритет на покупку остальных 80%. Это позволит пополнить стратегический резерв и укрепить энергобезопасность страны, заявили в Белом доме.По мнению Эддингтона, Трамп рассматривает это соглашение как кульминацию своей политики в отношении Каракаса."Несмотря на энтузиазм президента, венесуэльская нефтяная сделка — это неуклюжий инструмент, несущий в себе значительные риски. В действительности, именно те качества, из-за которых ее так выгодно выставляют напоказ перед американской публикой, превращают ее в бомбу замедленного действия для политики администрации Трампа в отношении Венесуэлы", — заявил эксперт.По его словам, улучшающее имидж республиканцев соглашение неприемлемо для венесуэльцев и ослабит хрупкое положение временного президента Делси Родригес."В долгосрочной перспективе эта сделка — политическая афера, которая лишит легитимности любое венесуэльское правительство или партию, поддерживающую ее, — это слишком откровенная продажа венесуэльских интересов Соединенным Штатам", — заключил Эддингтон.

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нефть, мировая экономика, сша, дональд трамп, венесуэла, делси родригес