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WPIC прогнозирует профицит на мировом рынке платины в 2026 году
WPIC прогнозирует профицит на мировом рынке платины в 2026 году - 09.09.2026, ПРАЙМ
WPIC прогнозирует профицит на мировом рынке платины в 2026 году
Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) теперь прогнозирует профицит на мировом рынке платины в текущем году вместо... | 09.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-09T15:20+0300
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2026-09-09T15:20+0300
финансы
мировая экономика
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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) теперь прогнозирует профицит на мировом рынке платины в текущем году вместо дефицита, и ожидает "избытка" металла в объеме 265 тысяч тройских унций, следует из материалов организации.
В мае WPIC ожидал дефицита металла в 300 тысяч тройских унций.
"В настоящее время на рынке платины в 2026 году прогнозируется профицит в размере 265 тысяч унций, поскольку ожидаемый рост объема активов в платиновых ETF (торгующихся на бирже фондах - ред.) во втором полугодии 2026 года не сможет полностью компенсировать избыток предложения, сформировавшийся в первом полугодии", - говорится в материалах организации.
Так, общий объем предложения платины в мире вырастет на 2% в годовом выражении и достигнет 7,353 миллиона унций.
При этом прогноз совокупного спроса на металл был скорректирован в сторону снижения на 18% по сравнению с предыдущим обзором, до 7,089 миллиона унций.
По итогам прошлого квартала на рынке платины наблюдался профицит в объеме 244 тысяч унций. Общий объем предложения металла остался практически неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 1,906 миллиона унций. В то же время совокупный спрос сократился на 16%, до 1,663 миллиона унций.
Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) был создан в 2014 году ведущими компаниями с целью развития рынка инвестиционного спроса на платину, следует из материалов организации.
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финансы, мировая экономика, wpic
Финансы, Мировая экономика, WPIC
WPIC прогнозирует профицит на мировом рынке платины в 2026 году
WPIC прогнозирует профицит на рынке платины в 2026 году вместо дефицита
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) теперь прогнозирует профицит на мировом рынке платины в текущем году вместо дефицита, и ожидает "избытка" металла в объеме 265 тысяч тройских унций, следует из материалов организации.
В мае WPIC ожидал дефицита металла в 300 тысяч тройских унций.
"В настоящее время на рынке платины в 2026 году прогнозируется профицит в размере 265 тысяч унций, поскольку ожидаемый рост объема активов в платиновых ETF (торгующихся на бирже фондах - ред.) во втором полугодии 2026 года не сможет полностью компенсировать избыток предложения, сформировавшийся в первом полугодии", - говорится в материалах организации.
Так, общий объем предложения платины в мире вырастет на 2% в годовом выражении и достигнет 7,353 миллиона унций.
При этом прогноз совокупного спроса на металл был скорректирован в сторону снижения на 18% по сравнению с предыдущим обзором, до 7,089 миллиона унций.
По итогам прошлого квартала на рынке платины наблюдался профицит в объеме 244 тысяч унций. Общий объем предложения металла остался практически неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 1,906 миллиона унций. В то же время совокупный спрос сократился на 16%, до 1,663 миллиона унций.
Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) был создан в 2014 году ведущими компаниями с целью развития рынка инвестиционного спроса на платину, следует из материалов организации.