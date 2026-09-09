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WPIC прогнозирует профицит на мировом рынке платины в 2026 году

WPIC прогнозирует профицит на мировом рынке платины в 2026 году - 09.09.2026, ПРАЙМ

WPIC прогнозирует профицит на мировом рынке платины в 2026 году

Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) теперь прогнозирует профицит на мировом рынке платины в текущем году вместо... | 09.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-09T15:20+0300

2026-09-09T15:20+0300

2026-09-09T15:20+0300

финансы

мировая экономика

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МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) теперь прогнозирует профицит на мировом рынке платины в текущем году вместо дефицита, и ожидает "избытка" металла в объеме 265 тысяч тройских унций, следует из материалов организации. В мае WPIC ожидал дефицита металла в 300 тысяч тройских унций. "В настоящее время на рынке платины в 2026 году прогнозируется профицит в размере 265 тысяч унций, поскольку ожидаемый рост объема активов в платиновых ETF (торгующихся на бирже фондах - ред.) во втором полугодии 2026 года не сможет полностью компенсировать избыток предложения, сформировавшийся в первом полугодии", - говорится в материалах организации. Так, общий объем предложения платины в мире вырастет на 2% в годовом выражении и достигнет 7,353 миллиона унций. При этом прогноз совокупного спроса на металл был скорректирован в сторону снижения на 18% по сравнению с предыдущим обзором, до 7,089 миллиона унций. По итогам прошлого квартала на рынке платины наблюдался профицит в объеме 244 тысяч унций. Общий объем предложения металла остался практически неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 1,906 миллиона унций. В то же время совокупный спрос сократился на 16%, до 1,663 миллиона унций. Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) был создан в 2014 году ведущими компаниями с целью развития рынка инвестиционного спроса на платину, следует из материалов организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, мировая экономика, wpic