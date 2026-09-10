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Алиханов и Гоял обсудили состояние промышленной кооперации России и Индии

Алиханов и Гоял обсудили состояние промышленной кооперации России и Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов и Гоял обсудили состояние промышленной кооперации России и Индии

Глава Минпромторга России Антон Алиханов и министр промышленности и торговли Индии Пиюш Гоял обсудили состояние промышленной кооперации России и Индии,... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T17:05+0300

2026-09-10T17:05+0300

2026-09-10T17:05+0300

промышленность

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антон алиханов

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Глава Минпромторга России Антон Алиханов и министр промышленности и торговли Индии Пиюш Гоял обсудили состояние промышленной кооперации России и Индии, говорится в сообщении российского ведомства. "Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов провел рабочую встречу с Министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом. Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонней промышленной кооперации, а также совместно осмотрели экспозицию Международной выставки "Иннопром. Индия", - говорится в сообщении. Алиханов отметил позитивную динамику двусторонних экономических отношений. В ходе встречи министр выделил ряд успешных совместных проектов. Среди ключевых – производство 120 электропоездов для Индийских железных дорог, а также успешные проекты в химической промышленности. Среди перспективных направлений глава российского Минпромторга выделил авиастроение. "Министр также рассказал о системе цифровой маркировки товаров "Честный знак", действующей в России с 2018 года. С 2019 года система функционирует на всем пространстве ЕАЭС. Россия готова делиться этим опытом с индийскими коллегами. По итогам встречи министры совместно осмотрели экспозицию выставки и ознакомились с представленными российскими и индийскими разработками и технологиями", - заключили в Минпромторге. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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промышленность, россия, индия, антон алиханов, минпромторг, еаэс