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Катарская atarEnergy приобретет долю в добыче нефти у берегов Анголы - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Катарская atarEnergy приобретет долю в добыче нефти у берегов Анголы
Катарская atarEnergy приобретет долю в добыче нефти у берегов Анголы - 10.09.2026, ПРАЙМ
Катарская atarEnergy приобретет долю в добыче нефти у берегов Анголы
Катарская энергетическая компания QatarEnergy совместно со своими партнерами Shell и Sonangol E&P подписала соглашение с Национальным агентством по нефти, газу... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T09:24+0300
2026-09-10T09:24+0300
нефть
ангола
qatarenergy
shell
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ДОХА, 10 сен - ПРАЙМ. Катарская энергетическая компания QatarEnergy совместно со своими партнерами Shell и Sonangol E&P подписала соглашение с Национальным агентством по нефти, газу и биотопливу Анголы о приобретении доли в добыче нефти на шельфе Атлантического океана у берегов этой страны, говорится в пресс-релизе компании, поступившем РИА Новости. "Соглашение QatarEnergy и ее партнеров-компаний Shell и Sonangol с Национальным агентством по нефти, газу и биотопливу Анголы предусматривает при условии получения соответствующих государственных разрешений и окончательных договорных условий, что QatarEnergy будет владеть 30% рабочей доли, Shell (оператор) — 50%, а Sonangol — 20% на двух шельфовых участках", - отмечается в пресс-релизе. Как сказал по этому поводу государственный министр по энергетическим вопросам, генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби, "компания... рада начать свою деятельность в энергетическом секторе Республики Ангола в рамках ее международной стратегии развития и расширения присутствия в сфере разведки и добычи".
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нефть, ангола, qatarenergy, shell
Нефть, АНГОЛА, QatarEnergy, Shell
09:24 10.09.2026
 
Катарская atarEnergy приобретет долю в добыче нефти у берегов Анголы

Катарская atarEnergy приобретет долю в добыче нефти у берегов Анголы

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ДОХА, 10 сен - ПРАЙМ. Катарская энергетическая компания QatarEnergy совместно со своими партнерами Shell и Sonangol E&P подписала соглашение с Национальным агентством по нефти, газу и биотопливу Анголы о приобретении доли в добыче нефти на шельфе Атлантического океана у берегов этой страны, говорится в пресс-релизе компании, поступившем РИА Новости.
"Соглашение QatarEnergy и ее партнеров-компаний Shell и Sonangol с Национальным агентством по нефти, газу и биотопливу Анголы предусматривает при условии получения соответствующих государственных разрешений и окончательных договорных условий, что QatarEnergy будет владеть 30% рабочей доли, Shell (оператор) — 50%, а Sonangol — 20% на двух шельфовых участках", - отмечается в пресс-релизе.
Как сказал по этому поводу государственный министр по энергетическим вопросам, генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби, "компания... рада начать свою деятельность в энергетическом секторе Республики Ангола в рамках ее международной стратегии развития и расширения присутствия в сфере разведки и добычи".
 
НефтьАНГОЛАQatarEnergyShell
 
 
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