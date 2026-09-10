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Цена Brent поднялась выше 102 долларов
Цена Brent поднялась выше 102 долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Цена Brent поднялась выше 102 долларов
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг, а стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше отметки в 102 доллара, следует из данных... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:56+0300
2026-09-10T11:56+0300
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нефть
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг, а стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше отметки в 102 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 11.33 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,93% относительно предыдущего закрытия - до 102,15 доллара за баррель, показатель поднимается выше 102 доллара впервые с 22 мая. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 0,93% - до 96,94 доллара за баррель.
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нефть, торги
Цена Brent поднялась выше 102 долларов
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 102 долларов за баррель впервые с 22 мая
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг, а стоимость барреля марки Brent впервые с 22 мая поднялась выше отметки в 102 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.33 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,93% относительно предыдущего закрытия - до 102,15 доллара за баррель, показатель поднимается выше 102 доллара впервые с 22 мая.
Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 0,93% - до 96,94 доллара за баррель.